دوليه

أفلت يوفنتوس من تعادل محتم مع ضيفه جنوى وهزمه 2-1 في اللحظات القاتلة بركلة جزاء لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، اول من أمس في المرحلة العاشرة من الدوري الايطالي.

واستعاد يوفنتوس، حامل اللقب في المواسم الثمانية الاخيرة، الصدارة بفارق نقطة عن انتر الفائز الثلاثاء على ضيفه بريشيا 2-1.

وافتتح قلب الدفاع المخضرم ليوناردو بونوتشي التسجيل لفريق المدرب مارويتسيو ساري اثر ضربة ركنية (36). وعادل لجنوى العاجي كريستيان كوامي (40).لكن المباراة شهدت طرد لاعب جنوى فرانشيسكو كاساتا لنيله انذارين (51)، ثم لاعب وسط يوفنتوس الفرنسي ادريان رابيو للسبب عينه (87).

وقبل ان تلفظ المباراة أنفاسها الاخيرة، حصل يوفنتوس على ركلة جزاء ترجمها رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات (90+6 من ركلة جزاء).واصبح روما رابعا بفوزه الثاني تواليا على مضيفه اودينيزي 4-0 بأهداف نيكولو تسانيولو (13)، الانكليزي كريس سمولينغ (51)، الهولندي جاستن كلايفرت (54) والصربي الكسندر كولاروف (65 من ركلة جزاء)، علما بانه اكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 31 لطرد فيديريكو فاتسيو. وبرباعية ايضا، اصبح جاره اللدود لاتسيو خامسا بفوزه على تورينو المنقوص عدديا لطرد الكاميروني نيكولاس نكولو في الشوط الثاني 4-0، وذلك بأهداف فرانشيسكو أتشيربي (25)، تشيرو ايموبيلي (33 و80 من ركلة جزاء) واندريا بيلوتي (90 خطأ في مرمى فريقه). وأهدر نابولي تقدمه مرتين وخرج متعادلا مع ضيفه أتالانتا 2-2.وجاءت المباراة حماسية على ملعب «سان باولو»، خصوصا في دقائقها الاخيرة، فرفع الضيوف رصيدهم الى 21 نقطة في المركز الثالث، فيما تعادل نابولي للمرة الثالثة في اربع مباريات وتراجع الى المركز السادس مع 18 نقطة. وافتتح قلب الدفاع الصربي نيكولا ماكسيموفيتش التسجيل لنابولي بكرة رأسية (16).وتطاول السويسري ريمو فرويلر لتمريرة متفوقا على السنغالي خاليدو كوليبالي، فأطلق تسديدة ارضية مرت بين قدمي الحارس اليكس ميريت معادلا الارقام (41).وانسل ميليك وراء الدفاع كاسرا مصيدة التسلل، فتخطى الحارس المندفع خارج منطقة الجزاء مسددا في المرمى الخالي (71).وكسر بعدها السلوفيني يوسيب ايليتشيتش مصيدة التسلل فانفرد لاعب الوسط الهجومي بالحارس وعاجله بتسديدة جميلة في أعلى الزاوية اليمنى (86)، ليحتج لاعبو نابولي وجهازه الفني على قرار الحكم لعدم احتسابه ركلة جزاء في الهجمة السابقة، فطرد مدرب الفريق الجنوبي كارلو أنشيلوتي. وعلق انشيلوتي بعد المباراة على حالة التوتر في نهاية المباراة وطرده «ما حدث اعتبره طعنا بعملي الاحترافي، لاعبي فريقي والنادي».اما رئيس نابولي اوريليو دي لاورنتيس فعلق على التأخر في تقنية الفيديو «اذا كان هناك في ايه آر فلا فائدة من احتساب 8 دقائق من الوقت البدل عن ضائع، لان كل ما يحصل هو الضغط والصراخ... لقد سئمنا، من دوننا سيقوم الحكام بتقشير البطاطا. لقد سئمنا دفع ثمن هذا المستوى من التحكيم».

