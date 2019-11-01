دوليه

سحق نادي لايبزيغ مضيفه فولفسبورغ بسداسية 6-1 أول من امس، ملحقا به خسارته الاولى هذا الموسم في مختلف المسابقات، وتأهل الى دور الثمانية لكأس ألمانيا.وفرض المهاجم الدولي تيمو فيرنر نفسا نجما للقاء بتسجيله هدفين وتمريره كرتين حاسمتين، ملحقا الخسارة الاولى بفولفسبورغ في 13 مباراة قبل هذه المباراة.

وافتتح الفريق الضيف التسجيل بعد 13 دقيقة من صافرة البداية بفضل النيران الصديقة بعدما سجل الهولندي جيفري بروما خطأ في مرمى فريقه.وساهم فيرنر في تعميق جراح مضيفه بتمريتين حاسمتين في ثلاث دقائق، بداية للنمسوي مارسيل سابيتسر (55) وثم للسويدي إميل فورسبرغ (58)، قبل أن يضيف النمسوي كونراد لايمر الهدف الرابع (61).

وختم فيرنر المهرجان التهديفي لفريقه بتسجيله هدفين (68 و88).وأنقذ صاحب الارض شرفه بتسجيله هدفا عبر المهاجم الدولي الهولندي فوت فيغورست (89). وقلب بوروسيا دورتموند خامس الدوري تأخره بهدف على ارضه امام بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر إلى 2-1، بفضل ثنائية للمهاجم الدولي يوليان براندت في غضون ثلاث دقائق (77 و80)، ردا على تقدم الفريق الضيف في الدقيقة 71 بفضل المهاجم الشاب الفرنسي ماركوس تورام، نجل ليليان بطل العالم مع منتخب الديوك عام 1998. وشهدت المبارة طرد مدرب مونشنغلادباخ ماركو روزه ببطاقة حمراء.

