دوليه

مدد لاعب الوسط الدولي الإيطالي ماركو فيراتي عقده مع باريس سان جرمان حامل لقب ومتصدر الدوري الفرنسي حتى عام 2024، بحسب ما ذكر فريق العاصمة اول من امس.ويحمل فيراتي (27 عاما) الوان الفريق المملوك قطريا منذ عام 2012 ويُعدّ قطعة رئيسة في خطة المدرب الالماني توماس توخل.

وقال فيراتي الذي حمل الوان بيسكارا من الدرجة الثانية سابقا «أعتقد اني وصلت الى أهم مرحلة في مسيرتي. أعتقد انه بعمر السابعة والعشرين تملك خبرة أكثر وتعرف أمورا أكثر. لهذا السبب انا سعيد حقا لمتابعة المشوار هنا في باريس». وكان فيراتي مدد في عام 2016 عقده على دفعتين مع باريس حتى 2020 ثم 2021.