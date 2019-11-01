دوليه

عيّن نادي فينورد الهولندي أول من امس ديك أدفوكات مدربا جديدا للفريق حتى نهاية الموسم الحالي، خلفا للمدافع الدولي السابق ياب ستام المستقيل من مهامه.ويأتي تعيين أدفوكات (72 عاما) صاحب الخبرة الكبيرة، غداة استقالة ستام في اعقاب الخسارة برباعية نظيفة امام غريمه أياكس، ليقبع فينورد في المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري المحلي.وأشرف أدفوكات على المنتخب الهولندي في ثلاث مناسبات مختلفة، كما درب منتخبات بلجيكا وروسيا وكوريا الجنوبية والعديد من الأندية الاوروبية، وسبق له أن خاض تجربة فنية مع فينورد عام 2016 كمدرب مساعد لمواطنه جيوفاني فان برونكهورست. وكان ستام استقال من مهامه مؤكدا أن ما قام به «هو الافضل للنادي واللاعبين ولنفسي»، بعدما قرر تقديم استقالته بمفعول فوري بالرغم من الدعم الذي حصل عليه من ادارة النادي واللاعبين.ويعاني فينورد، بطل الدوري المحلي 15 مرة، في فرض نفسه على الصعيد الاوروبي ايضا، وتحديدا في مسابقة الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ» حيث يتذيل المجموعة السابعة برصيد ثلاث نقاط من فوز يتيم بعد ثلاث مباريات.