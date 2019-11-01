دوليه

شرع المهاجم الدولي السابق ومدير منتخب ألمانيا الحالي أوليفر بيرهوف أول من امس، الباب أمام عودة محتملة للمدافع ماتس هوملس الى المنتخب الوطني، على الرغم من أن المدرب يواكيم لوف كان قد قرر استبعاد مدافع بوروسيا دورتموند الحالي عن صفوف الـ «مانشافت».

وكان لوف أحدث صدمة كروية في ألمانيا عندما توجه إلى ميونيخ في مارس الماضي للإعلان أن ثلاثي العملاق البافاري هوملس (30 عاما) وجيروم بواتنغ (30) وتوماس مولر (29)، المتوجين معه بلقب كأس العالم 2014، لا يشكلون جزءا من خططه المستقبلية وانه يريد الاستعانة بجيل جديد من اللاعبين.

غير أن بيرهوف أكد أن كلمات لوف قد اسيء فهمها، وقال لقناة التلفزيون الالماني «خلقت التصاريح انطباعا بانه (هوملس) لن يلعب ابدا للمنتخب الوطني»، وتابع «لطالما قلت أننا لم نقل وداعا لاي لاعب حتى الآن».

وانتقل هوملس الذي ارتدى قميص المنتخب الوطني في 70 مباراة دولية، الى الجار اللدود لبايرن، فريق بوروسيا دورتموند في الصيف حيث يقدم اداء مميزا مع بداية الموسم الحالي. ويأتي تصريح بيرهوف غداة تزايد النداءات المطالبة باستدعاء هوملس الى المنتخب مجددا، بعد تعرض بديله في بايرن والمنتخب نيكلاس زوله لاصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.