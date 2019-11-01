دوليه

واصل غولدن ستايت ووريرز معاناته في بداية الموسم في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في كرة السلة بسقوطه أمام ضيفه فينيكس صنز 110-121 وخسارته جهود نجمه وصانع ألعابه ستيفن كوري بسبب كسر في يده اليسرى أول من أمس. وتعرض كوري، أفضل لاعب في الدوري عامي 2015 و2016، للإصابة في بداية الربع الثالث خلال محاولته للتوغل بسرعة داخل المنطقة حيث اصطدم بلاعب فينيكس صنز آرون باينز حيث سقط على يده اليسرى.

وأمسك كوري بيده اليسرى متألما، وحاول تسديد الرميتين الحرتين اللتين حصل عليهما بسبب الخطأ لكنه أبلغ مدربه بطلب وقت مستقطع وبالتالي عاد إلى غرف الملابس. وقال مدرب ووريرز ستيف كير في مؤتمر صحافي عقب المباراة «إنها ضربة موجعة حقا بالنسبة لنا»، مضيفا «هذه الأشياء تحدث لسوء الحظ». وأكد غولدن ستايت أن «كوري خضع لفحص بأشعة الرنين المغناطيسي على معصمه ويده وتأكدت إصابته بكسر».

وجاءت إصابة كوري في وقت يعاني فيه ووريرز الذي خسر خدمات نجميه الآخرين كيفن دورانت المنتقل إلى بروكلين نتس وكلاي طومسون المصاب والذي من المحتمل ان يغيب طيلة الموسم، من بداية مخيبة في الدوري حيث خسر مباراتيه الاوليين أمام لوس أنجليس كليبرز وأوكلاهوما سيتي ثاندر قبل أن يتغلب على نيو أورليانز بيليكانز.

