مال وأعمال

قام بنك الكويت الدولي «KIB» برعاية مشروع تركيب وصيانة المرابط البحرية حول الجزر الجنوبية وأهم مواقع الشعاب المرجانية في البلاد، وهو المشروع الذي ينظمه صندوق حماية البيئة بالتعاون مع فريق الغوص الكويتي في المبرة التطوعية البيئية وذلك في إطار برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية وحرصه على دعم المشاريع البيئية.

يذكر أن مشروع المرابط البحرية بدأ عام 1997، ولقد تطوّر على مدى السنوات الماضية إلى أن وصل إلى تركيب واستبدال عدد كبير من المرابط البحرية في جزر كبّر وأم المرادم وقاروه، التي توفر وسيلة آمنة وسهلة لتثبيت القوارب واليخوت حتى في أصعب الظروف المناخية. وبهذه المناسبة، قام المدير العام للإدارة المصرفية للأفراد في البنك، عثمان توفيقي، بتسليم الدعم المادي المقدّم من «KIB» لصندوق حماية البيئة بحضور رئيس وأعضاء المبرة التطوعية البيئية وفريق الغوص الكويتي. كما صرح توفيقي قائلاً: «تأتي رعاية «KIB» لهذا المشروع إيماناً منا بأنه يعد من أهم المشاريع البيئية الوقائية التي تهدف إلى حماية الأحياء البحرية والشعاب المرجانية من التدمير والتكسير أثناء رمي أدوات رسو القوارب واليخوت التقليدية».

مضيفاً أن «KIB» يحرص دائماً على تقديم دعمه المادي والمعنوي لمختلف الجهات والمشاريع والمبادرات التي تحمل أهدافاً سامية وتسعى لتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي على المجتمع الكويتي ومختلف شرائحه.

كما أفاد: «أن هذه الرعاية تأتي في إطار برنامج البنك للمسؤولية الاجتماعية الذي يهدف إلى التأثير الإيجابي على المجتمع وأفراده من خلال رعاية مختلف الفعاليات والمشاريع التي تحقق الوعي المجتمعي. مؤكداً أن المبادرات البيئية تمثل جزءاً مهماً من برنامج البنك المجتمعي، الذي يرعى العديد من النشاطات الهادفة إلى حماية البيئة والحفاظ عليها، وذلك إيماناً منه بالأثر الفعال لمثل هذه المبادرات على خدمة المجتمع وأفراده».

ومن جانبه، ثمن رئيس مجلس إدارة المبرة التطوعية البيئية، وليد الفاضل، الدعم المادي الذي قدمه «KIB» للمساهمة في إنجاح مشروع المرابط البحرية في جزر كبّر وأم المرادم وقاروه. كما أشاد ببرنامج البنك المجتمعي الذي يهدف إلى رعاية جميع المشاريع والمبادرات الرامية إلى المحافظة على البيئة الكويتية والأحياء البحرية فيها.

