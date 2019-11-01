مال وأعمال

أكدت شركة الخطوط الجوية الكويتية أن التعيينات التي تمت بعلم وموافقة مجالس الإدارات السابقة أو مجلس الإدارة الحالي تمت وفقاً لآليات قانونية وبما يلبي احتياجات الشركة للاستعانة ببعض الخبرات من الموظفين الكويتيين المتقاعدين عن العمل في الشركة ونوهت «الكويتية» في بيان صحافي إلى أن ما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي إشاعات واتهامات باطلة بحق كل من رئيس مجلس الإدارة يوسف الجاسم وكامل العوضي الرئيس التنفيذي، وهي تقولات ظالمة، وزادت أن مجلس الإدارة يستنكر تلك الاتهامات الظالمة بحق الأخوين الفاضلين، فإنه يؤكد كامل الثقة بنزاهتهما وحرصهما على أداء أعمالهما بالأمانة والصدق، وسيفوض المجلس رئيسه باتخاذ جميع مايلزم من إجراءات قانونية لإثبات بطلان تلك الادعاءات والقصاص للحقائق من خلال القضاء العادل ولملاحقة مروجي هذه الإشاعات المغرضة بما يحفظ للشركة مكانتها وللمسؤولين عنها اعتبارهم وكرامتهم ومصداقيتهم . سائلين الله لهم الثبات على الحق والسداد في مساعيهم للنهوض بالناقل الوطني والتي أثمرت عن إنجازات ليست خافية على الجميع.

