مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن تعاونه مع مجموعة «جلوبال» الطبية بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بسرطان البروستاتا، وذلك في شهر نوفمبر من كل عام. وتهدف هذه المبادرة إلى نشر التوعية بسرطان البروستاتا وطبيعته.

وبهذه المناسبة سيحصل جميع موظفي البنك وعملائه من الرجال خلال شهر نوفمبر على خصم بنسبة 30 في المئة عند إجراء فحص Total PSA وFree PSA مع مجموعة جلوبال الطبية في جلوبال ميد كلينك في برج مزايا - الجابرية و مركز جلوبال الطبي في بنيد القار وذلك حرصاً من البنك على رفع مستوى التوعية بهذا المرض بين أفراد المجتمع والتشديد على أهمية هذه الفحوصات في الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا.

وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من الناس لا يدركون أن فحص سرطان البروستاتا في الوقت الحاضر أبسط كثيرا مما كان عليه في الماضي، حيث يمكن الكشف عنه من خلال عمل اختبار دم بسيط.

