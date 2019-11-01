مال وأعمال

أعلنت مجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن رعايتها لمؤتمر أيوفي البنك الدولي السنوي الرابع عشر تحت عنوان: «ثورة التغيرات في النظام العالمي للتمويل الإسلامي- الحاجة الى الحوكمة والتوحيد القياسي والدعم التنظيمي» الذي يعُقد في مملكة البحرين في الثالث والرابع من نوفمبر، ضمن جهودها لاثراء تجربة الصيرفة الاسلامية وتعزيز دول التمويل الاسلامي في الاقتصاد العالمي مع توفير فرص التعاون والتفاهم بين العاملين في مجال صناعة الخدمات المالية الاسلامية حول العام ومع المؤسسات والهيئات التنظيمية الدولية المعنية بقطاع الخدمات المالية وفق الشريعة . وتأتي مشاركة «بيتك» في مؤتمر أيوفي السنوي ضمن إطار استراتيجية البنك المعنية بالارتقاء بالصيرفة الإسلامية من حيث توحيد المعايير بأقصى درجة ممكنة وكذلك الصيرفة الرقمية، وتطبيق التحول الرقمي بقطاع الصيرفة الإسلامية، حيث يحرص «بيتك» على رعاية هذا الحدث المرموق وتحقيق أهدافه للارتقاء بالخدمات المصرفية الرقمية، في وقت يتطلع فيه العالم الى دور اكبر وأوسع للصيرفة الإسلامية في الاقتصاد الدولي، كما تفرض العديد من المتغيرات في الاسواق العالمية، والتطورات في المجال المصرفي، ضرورة البحث والمناقشة للوصول الى حلول وتوصيات تتعلق بافضل وانجح السبل للتعامل مع التغيرات والتطورات المتلاحقة وفق الأطر التنظيمية والرقابية المعروفة.

