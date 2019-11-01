مال وأعمال

أجرى بنك الكويت الوطني سحب الجوهرة الشهري لمبلغ 125,000 دينار وسحب تحويل الراتب وذلك مباشرة عبر إذاعة نبض الكويت FM 88.8 وبحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، إلى جانب ممثلي بنك الكويت الوطني.

تم إجراء سحب تحويل الراتب «وطّن راتبك» الربع سنوي الثالث، حيث تم الإعلان عن اسم الفائز عبدالعزيز خالد عبدالعزيز الخليفة والذي حصل على راتبه لمدة سنة وبعد ذلك تم إجراء سحب الجوهرة الشهري وقد تم السحب على اسم الفائزة زهرة عبدالرضا عبدالله قاسم والتي حصلت على مبلغ 125,000 دينار.

وتتم سحوبات الجوهرة الشهرية والربع سنوية تحت إشراف ومراقبة شركة «ديلويت» العالمية.

