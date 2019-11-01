مال وأعمال

أعلنت عطورات « أصغر علي» رعايتها الذهبية لمعرض الخريف للعطور لهذا الموسم والذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي في الفترة من 24 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر2016 المقبل في جميع صالات ارض المعارض الدولية بمشرف.

وتأتي هذه المشاركة وسط نخبة مميزة من شركات العطور والطيب ووكلاء الماركات العالمية محليا وإقليميا، حيث تعد « أصغر علي» من الشركات التي اعتادت على المشاركة منذ انطلاق الدورات الأولى لمعرض العطور والتجميل والتي نجحت في جذب زبائنها إلى جناحها بالمعرض وهي تقف في مقدمة الشركات الراعية للحدث، حيث أبدى مديرها العام فيصل شيخ حرصه الكبير على المشاركة بمثل هذه المعارض للاستفادة من زخم هذه المعارض وليتسنى لنا عرض منتجاتنا فيها خلال فترة إقامتها. ولفت شيخ إلى أن الهدف من رعاية « « أصغرعلي» للمعرض يأتي استمراراً لنهج التواصل مع عملائنا من مختلف الجنسيات وتعد مشاركتنا في هذه التظاهرة الكبيرة المتخصصة في عالم العطور إحدى وسائل الترويج لإبراز وتقديم منتجات « أصغرعلي» للعطور حيث أن الشركة تستعرض إنتاجها من العطورات الشرقية والغربية إلى جانب العطورات المشتركة والخلطات وأكد فيصل شيخ بأن الشركة ماضية قدما في خططها التوسعية حيث بلغ عدد فروعنا في كل من دول الخليج وباكستان اكثر من 100 فرع موزعة في هذه البلدان.

