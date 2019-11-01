مال وأعمال

أكد الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية لنفط الخليج عبدالله السميطي أن السعي المستمر لدعم المجالات العلمية المتخصصة وما يخدمها من فعاليات ولقاءات محلية هو ترجمة حقيقة للرؤية السامية لكويت جديدة وتنفيذا لخطة التنمية المستدامة محليا علاوة على كونها أحد أهم أهداف الشركة الكويتية لنفط الخليج التي تنفذها تماشيا مع استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية بوصفها إحدى شركاتها التابعة.

وصرح السميطي أنه تنفيذا لتلك الأهداف فقد قامت الشركة الكويتية لنفط الخليج برعاية مؤتمر الكويت السادس للكيمياء 2020 التي تنظمه الجمعية الكويتية الكيميائية تحت عنوان «الكيمياء والتنمية المستدامة» وفي هذا السياق، استقبل فلاح العنزي مدير مجموعة مساندة الإدارة في الشركة الكويتية لنفط الخليج في مكتبه بمقر الشركة الرئيس د. حسن الشمري عضو مجلس إدارة الجمعية الكيميائية الكويتية لتسليمه تبرع الشركة لرعاية مؤتمر الكويت السادس للكيمياء، الذي أشاد بحرص الشركة على دعم الجمعية من خلال رعاية المؤتمر بما يتيح الفرصة لتسليط الضوء على دور الكيمياء والكيميائيين في المجتمع من مختلف النواحي ومتابعة أهم مستجدات هذا المجال.