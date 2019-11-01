مرأة

العظام الصحية تحافظ على شكل الجسم وتدعمه وتجعله يتمكن من الحركة بشكل سهل ومريح كما إنها تقوم بحماية أجهزته من التعرض للإصابات المختلفة ومنها القلب والدماغ.

ومن أجل ذلك فإنه يجب على الأطفال أن يتناولوا الأغذية التي تحتوي على الكالسيوم من اجل تقوية عظامهم وتجنب تعرضها للهشاشة في المستقبل.

في هذا المقال نقدم لكِ أهم 7 نصائح لتقوية عظام طفلك والحفاظ عليها ضد الهشاشة.

ممارسة طفلك للرياضة: احرصي على تشجيع طفلك على ممارسة الرياضة بشكل منتظم منذ صغره ومن أنواعها المشي وركوب الدراجة ولعب كرة القدم والخروج في الشمس بمعدل مرة واحدة على الأقل كل يومين وهذا من شأنه أن يحافظ على نشاط طفلك ويعزز من قوة العظام وصلابتها.

اعطي طفلك فيتامين د: احرصي على منح طفلك فيتامين د فعلى الرغم من أن هذا الفيتامين ليس جزءاً من النظام الغذائي لكنه يساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية الأخرى مثل الكالسيوم والفسفور اللذان يسهمان في بناء العظام وتقويتها وأهم مصدر لهذا الفيتامين هو التعرض لأشعة الشمس كما إنه يوجد في بعض أنواع الأغذية مثل الحليب.

أضيفي الحليب إلى الشاي والقهوة: إذا كان طفلكِ يحب المنبهات ، فقومي بإضافة الحليب إلى الشاي أو القهوة أو المشروبات الأخرى فهذا من شأنه أن يسهم في الحفاظ على عظام طفلكِ ويقلل من أضرار الكافين التي تتسبب في إضعاف عظامه وإصابتها بالوهن والهشاشة لأنه يمنع جسمه من امتصاص الكالسيوم جيدا.

فيتامين أ وج: قومي بتغذية طفلك بالأطعمة التي تحتوي على فيتامينات أ وج ومعادن المغنيسيوم و الزنك والبروتينات لأنها تسهم في بناء العظام وهذه المواد توجد في الحليب كما إنه للحصول عليها يلزم طفلكِ اتباع نظام غذائي صحي وسليم ومنها اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والدجاج والخضروات الورقية والموالح مثل البرتقال.

الخضراوات الورقية: احرصي على أن يتناول طفلك كل يوم الخضروات الورقية ذات اللون الأخضر لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم ومواد تقوم بتقوية المناعة وتساعد الجسم في مكافحة الأمراض المختلفة.

عصير الطماطم: يجب على الطفل أن يشرب عصير الطماطم لأن الطماطم تحتوي على مواد تساعد الجسم في المحافظة على صحة العظام وقوتها وتبنيها بشكل سليم ولذلك عليه تناول كوباً واحداً من عصير الطماطم كل يوم.

استشيري الطبيب: إذا كان طفلكِ يعاني من بعض الكسور في عظامه إن كانت متعددة أو التواءات بسبب تعرضه لإصابة خفيفة فاحرصي على استشارة الطبيب على الفور كي يقوم بتشخيص الأمر ويطمئن على أن نسبة فيتامين د في جسمه كافية.

