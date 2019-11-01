مرأة

في بلاد الفيلة، شعرت فيلة أن ابنها الصغير يمتنع عن الطعام. خافت عليه كثيراً ونادته: «تعال تعال يا فيلي الصغير. تعال كل هذا الطبق اللذيذ يا حبيبي. طبخته لك خصيصاً يا حبيبي».

أجابها الصغير: لا لن أضع في فمي شيئاً منه، بل أريد موزاً.

حسنا. هذا موز. خذ كل، كل ما تشاء.

لا لن آكل شيئا.

ما بك يا بني؟ طلبت موزا، فقدمت لك الموز.

لا، لا أنا أريد موزا.

هذا موز يا صغيري،خذ وكل.

هذا موز أصفر.

كل الموز أصفر يا حبيبي.

أنا أريد موزا أحمر.

ليس هناك موز أحمر يا ولدي، خذ وكل .

أصرّ الصغير قائلاً لا، لا، لا أريد موزا أصفر، أريد موزا أحمر، أريد موزا أحمر.

فأجابته أمه: من أين آتيك بالموز الأحمر؟ في الدنيا كلها لا يوجد موز أحمر. خذ يا حبيبي كل. كل.. فيه الصحة والعافية.

لا،لا لن آكل إلا الموز الأحمر.

غضبت الأم وصاحت: إسمع! ستأكل هذا الموز وإلا..!

لا ، لا لن آكل إلاّ الموز الأحمر.

وقعت الأم الفيلة في حيرة، ماذا تفعل؟ إنها تريد أن يأكل ابنها، وليس في الدنيا كلها موز أحمر، وتشاورت مع زوجها الفيل الكبير وقالت له: ماذا نفعل؟ من أين نحضر للصغير موزا أحمر؟

أجابها الزوج: المسألة في غاية البساطة. نحضر موزاً ونطليه باللون الأحمر.

فرحت الأم وقالت: فكرة رائعة يا زوجي العزيز، إنك حقا فيل ذكي.

أحضرت الأم دهاناً أحمر وطلت الموزة به وقالت لابنها: تعال يا حبيبي. هذا موز أحمر. تعال! أسرع, أسرع!

صحيح؟ أين الموز الأحمر؟ هاتي! سأرى. هاهلا ، لا يا أمي. هذه موزة عادية مطلية باللون الأحمر.

أنت طلبت موزاً أحمر، وهذا هو الموز الأحمر أمامك، قالت الأم بصبر.

لا، لا . أريد موزاً أحمر حقيقياً، هذا موز أنتم دهنتموه باللون الأحمر.

غضبت الأم وقالت: أقول لك كل وإلاّ..

لا، لا لن آكل، أريد موزاً أحمر.. أريد موزاً أحمر..

ازدادت الأم الفيلة حيرة مرة أخرى. ابنها الصغير يرفض أن يأكل شيئا ويريد موزا أحمر. فما العمل؟

لجأت إلى زوجها وقالت: ما العمل يا زوجي؟ ما العمل أيها الفيل الكبير، يا والد الفيل الصغير..

أجاب الفيل: عجيب! عجيب!! دهنّا الموز باللون الأحمر فلم تنطل عليه الحيلة. ما العمل ما العمل؟ سأبحث معه في الأمر.

ذهب الأب إلى أخيه وأطلعه على الأمر.

ضحك العم ثم قال: «هكذا قال صغيرك يا أخي؟ لن يأكل غير الموز الأحمر؟ دع الأمر لي. أنا سأتحدث إليه في القضية. دع الأمر لي، لا عليك».

