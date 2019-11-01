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تحت رعاية وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري تنطلق غدا الدورة الأولى لمهرجان بي يوند الدولي للافلام القصيرة وذلك على خشبة مسرح عبدالحسين عبدالرضا حيث يستمر المهرجان الى 7 نوفمبر الحالي.

وفي هذا الصدد قال رئيس المهرجان جاسم محمد في تصريح صحافي ان مهرجان بي يوند السينمائي الدولي خاص للافلام القصيرة وهو يقام للمرة الأولى في الكويت ووصل عدد المشاركين فيه 666 فيلماً من 66 دولة وهو موجه لكل صاحب موهبة او محترف أو هاو في صناعة الأفلام القصيرة بفئاته الثلاث وهي الروائي والوثائقي والأنيميشن وذلك وفق الشروط والاحكام ومعايير المهرجانات الدولية اضافة انه سيستضيف عددا من نجوم السينما في تركيا ونجوم من الخليج قدموا اعمالا سينمائية مميزة في المهرجانات السينمائية

وذكر رئيس المهرجان جاسم محمد انه يريد ان يصبح مهرجان بي يوند منبرا حضاريا وثقافيا وفنيا لإبراز القدرات والابداعات المحلية في المجالات السينمائية ويكون مرجعا للسينمائيين الشباب لانهم صناع المستقبل السينمائي .

وتابع: الهدف من إقامة المهرجان هو لإعادة نشاط السينما في الكويت وتثبيت مكانتها المتميزة في خارطة الفن السابع.

