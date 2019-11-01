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بحضور د. تهاني العدواني الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ممثل وزير الإعلام محمد ناصر الجبري وزير الدولة لشؤون الشباب ود. بدر الدويش الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس أقامت فرقة المسرح العربي احتفالية لتكريم الفنان القدير عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج» رئيس جمعية الفنانين الكويتيين والأديب الكبير عبدالله خلف أمين عام رابطة الأدباء الأسبق بمناسبة منحهما العضوية الفخرية لفرقة المسرح العربي وكان في استقبالهما المخرج والفنان أحمد الشطي رئيس مجلس إدارة الفرقة والمخرج صالح القيلاني نائب الرئيس.. بحضور نخبة كبيرة من الفنانين والإعلاميين تتقدمهم الفنانة القديرة مريم الصالح والإعلامية أمل عبدالله والمخرج محمد سليمان والفنان حسن القلاف والفنان عبدالله العتيبي

الذي أكد أن فرقة المسرح العربي تحتفل اليوم باثنين من أهم رجالات الدولة أسهما إسهاما كبيرا في نهضتها الثقافية والفنية على مدى ما يقرب من نصف قرن.

وفي كلمته أكد عبدالله خلف أن الكويت تميزت عن كثير من البلاد في نشأة الصحافة والآداب والفنون والمسرح والدستور.

كما تحدث الفنان القدير شادي الخليج موجها شكره لرئيس وأعضاء فرقة المسرح العربي على هذه الحفاوة والتكريم بمناسبة منحه العضوية الشرفية لافتا إلى أنه عضو بهذه الفرقة منذ نشأتها.

وأشار إلى أن جميع الفرق المسرحية انطلقت من جمعية الفنانين الكويتيين.

بدورها عبرت د. تهاني العدواني عن سعادتها لحضور هذه الاحتفالية ممثلة عن وزير الإعلام بالمشاركة كأمانه عامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في تكريم قامتين تعتز بهما الكويت.

وفي نهاية الحفل قامت د. تهاني العدواني والمخرج أحمد الشطي بمنح درع وشهادة العضوية الفخرية لكل من شادي الخليج والأديب عبدالله خلف وسط حفاوة وتصفيق الجميع.

