إضاءات

معادلات الفوز أو الخسارة في المهرجانات السينمائية أو المسرحية لا تحكمها المعادلات التقليدية،لأن الفوز هنا يذهب الى مضامين إضافية بعيدة، يأتي في مقدمتها الاستمرارية.

وعن الاستمرارية نكتب بالذات، فيما يخص مهرجان الكويت السينمائي، الذى استطاع على مدى الأسبوع الماضي، أن يحقق حراكاً سينمائياً عالياً وأن يطور الحوار بين أجيال الحرفة السينمائية في كويتنا الغالية.

لقد استطاع مهرجان الكويت السينمائي في دورته الثالثة، أن يحتفي بالسينما الوثائقية، وأجيالها وأن يمد جسور التواصل مع عدد من الأسماء الجديدة، والنتاجات السينمائية التي تبشر بجيل يمثل حراكاً إضافياً لرصيد السينما الكويتية.

وفي هذا إلاطار، نثمن جهود المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ونخص قطاع الثقافة، ومراقبة السينما على وجه الخصوص، على جهودهم في تحقيق معادلة استمرارية هذا العرس السينمائي وهذا الملتقى، الذي استطاع، مرة بعد أخرى أن يحقق حضوره.. وبصمته.. وسمعته الإيجابية.

إن معادلة استمرارية المهرجان هي بحد ذاتها الفوز والإنجاز الأكبر بالنسبة لصناع السينما وأجيالها في دولة الكويت، وهو إنجاز يتجاوز كل إنجاز.

أما الفوز بالجوائز.. فهو استحقاق للأعمال والمبدعين المتميزين.

وإن ظل رهاننا الحقيقي على جيل من الشباب السينمائي.. الذي يظل بأمس الحاجة إلى هكذا منصة لينطلق من خلالها إلى آفاق أبعد.. وأرحب.

وعلى المحبة نلتقي

