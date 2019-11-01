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في أجواء خريفية ساحرة انطلقت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان السلام الذي تقيمه أكاديمية لوياك للفنون «لابا» بالتعاون مع حديقة الشهيد وكانت أولى حفلاته مع الفنان عامر التوني من مصر والفنان الكويتي عبدالعزيز المسباح ومن إسبانيا دافينيا جان وخوزيه ماريانو» وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة لوياك فارعة السقاف وسفير جمهورية مصر العربية طارق القوني وحرمه.

وسط أجواء هادئة تفاعل جمهور الشهيد من عشاق الطرب بليلة طربية امتزج فيها الإنشاد الصوفي العربي بموسيقى الفلامنكو الإسبانية والموسيقى الشرقية بمصاحبة الفرقة المكونة من خمسة عازفين سعيد غيطان على «الطبلة»، معاذ عسكر «الكاخون»، خوزيه ماريانو «الغيتار»، محمد يحيى «العود»، وفايز حسن «الناي».

بدأ الحفل بمقطوعة متنوعة على آلات عربية وغربية ألهبت الجمهور بدفئها ثم توالت الفقرات بأغنية عامر التوني «دمعي عصي» تبعها أغنية للفنانة دافينيا جان باللغة الإسبانية «Como Rgo» وأغنية «Tango Flamenco» وصولو لعبدالعزيز المسباح «ألا يا أهل الهوى» كلمات فيصل السعد» ثم أنشد التوني باقة من الأناشيد الدينية «إلى محياك»، «ما بعد بعدك»، «صبر الفتى في الحب»، «برقت سعاد»، «ما كل من ذاق الصبابة مغرم»، ثم شاركه المسباح أنشودة «مولاي إني ببابك» للنقشبندي وألحان بليغ حمدي.

من جانبه أعرب سلمان الرشود نائب مدير عام حديقة الشهيد عن سعادته بنجاح الحفل الذي شمل أصواتا تميزت بقدرتها على إضفاء أجواء من العذوبة والتجلي والارتقاء حملت في طياتها رسالة السلام من خلال دمج الثقافات المختلفة غرباً وشرقاً.

فيما أكد الفنان عامر بأن هذه الزيارة السادسة لدولة الكويت، منها أربع زيارات بدعو من «لوياك» وأضاف: من الجميل أن يكون هناك مهرجان للسلام، وبمشاركة فنانين من إسبانيا، ومن الكويت.

كما أشاد التوني بالجمهور الكويتي الذواق، والمنفتح على الثقافات الأخرى.. وعن جولاته الموسيقية قال: قمنا بجولة في عاصمة الدانمارك كوبنهاغن، وأيضا في الدول الإسكندنافية كلها، ثم جئنا إلى الكويت، ولدينا جولة خلال الأيام المقبلة في الهند.

