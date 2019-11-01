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تعاقدت الفنانة شيرين عبدالوهاب مع المنتج وليد منصور لتقديم عمل سينمائي ضخم كأول بطولة سينمائية مطلقة لها.

ويصنف فيلم شيرين الجديد كأول عمل رومانسي غنائي لها وجاري التعاقد مع مخرج كبير لتنفيذ مشاهده بأسلوب عالمي من حيث التقنيات والمؤثرات البصرية والصوتية.

كما سيتم عمل تجارب أداء لعدد من نجوم الفن لاختيار الأبطال المشاركين مع شيرين لبدء التصوير مع بداية عام 2020.

يذكر أن فيلم شيرين الجديد يعد ثاني تجاربها السينمائية حيث شاركت في بطولة «ميدو مشاكل» في بداية مشوارها الفني منذ 16 عاما مع أحمد حلمي ورامز جلال ونشوى مصطفى.

