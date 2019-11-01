أول النهار

أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون اوروبا السفير وليد الخبيزي قوة العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والنمسا التي تأسست عام 1965 ويصادف العام القادم 2020 مرور 55 عاما على هذه العلاقات مشيرا الى افتتاح السفارة النمساوية في الكويت عام 1979 بينما افتتحت سفارة الكويت في فيينا عام 1984.

وأشاد السفير الخبيزي في تصريح للصحافيين خلال حضوره احتفال سفارة النمسا بالعيد الوطني لبلادها بالزيارة الرسمية للمستشار النمساوي سباستيان كورتس الى الكويت في 24 و25 مارس 2019، مشيرا الى وجود دعوة موجهة الى سمو امير البلاد من قبل رئيس جمهورية النمسا للقيام بزيارة رسمية الى فيينا.

وذكر ان البلدين يرتبطان بخمس اتفاقيات موقعة والتطلع الى التوقيع مستقبلا على المزيد منها.

كما بلغت استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في جمهورية النمسا 629 مليون دولار. مشيرا الى وجود زيارات قريبا لمسؤولين اقتصاديين والعمل على عقد أعمال اللجنة المشتركة لمشاورات على مستوى كبار المسؤولين.

واشار الى ان النمسا تعتبر من الوجهات المفضلة للسياح الكويتيين وتسير الخطوط الجوية الكويتية رحلات مباشرة الى فيينا حيث أصدرت السفارة النمساوية عشرة الاف تأشيرة شنغن في عام 2018 معظمها للمواطنين الكويتيين.

وردا على سؤال اذا كانت هناك جولة أوروبية جديدة قال انه بتم التحضير دائما لمثل هذا الزيارات لكثرة هذه الدول الأوروبية ويتم الان الاعداد لجولة لنائب وزير الخارجية خالد الجارالله لزيارة أوكرانيا والتشيك ورومانيا وينتظر الوقت المناسب للقيام بها.

