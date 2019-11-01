أول النهار



وصف السفير الفلسطيني رامي طهبوب تعيين الكويت سفيرا لها في فلسطين بالموقف التاريخي الذي يعتبر تأكيدا على دعم الكويت للقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وهو ما يتسق مع موقف الكويت من القضية الفلسطينية والتي تعتبر قضية الكويت الأولى. ولفت طهبوب في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في الحفل الذي أقامته السفارة النمساوية بمناسبة العيد الوطني - إلى ان هذا القرار هو تعزيز ومساندة للقضية الفلسطينية التي تتعرض لمؤامرات هذه الفترة لتصفيتها.

وبخصوص اخر اخبار الممتلكات الكويتية في فلسطين اكد انها في الحفظ والصون وهي لهم وستظل كذلك.

موضحا انه تم تجديد الوثائق الخاصة بها باسماء اصحابها، ومن يرد تسلم عقاره فنحن على أتم الاستعداد لترتيب الزيارة له.

وعن التقارير التي تفيد بفشل صفقة القرن اوضح ان هذه الصفقة المشبوهة ولدت ميتة ولم نفكر فيها او ندرس مع اي شخص فهي صفقة وهمية هدفها تصفية القضية الفلسطينية ، مشددا على ان الشعب الفلسطيني وبدعم عربي استطاع افشالها.

