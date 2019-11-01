أول النهار

وقعت الكويت ولوكسمبورغ بالأحرف الأولى اتفاقية جديدة لتنظيم الخدمات الجوية بين الجانبين بهدف تعزيز حركة النقل الجوي وتشجيع التبادل التجاري بينهما.

وقال نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي بالإدارة العامة للطيران المدني المهندس عماد الجلوي لـ «كونا» أمس الخميس إن الاتفاقية الجديدة تحل مكان أخرى وقعت بين البلدين في 28 يوليو 1993.

وأضاف الجلوي الذي ترأس وفد الكويت خلال توقيع الاتفاقية في لوكسمبورغ أن الاتفاقية تضمنت قواعد تشغيل شركات طيران الوطنية لدى كلا البلدين وتبادل حقوق النقل وتسهيلات وامتيازات بين البلدين الصديقين وتعزيز التعاون بينهما في مجال أمن وسلامة الطيران المدني.

وأكد أن الاتفاقية تنسجم مع تحديث سياسة الإدارة العامة للطيران المدني لفتح الاجواء وتشجيع شركات الطيران العالمية على زيادة رحلاتها الجوية إلى مطار الكويت الدولي لتسهيل حركة الركاب والشحن الجوي، مشيراً إلى أن الاتفاقية تعمل أيضا على ربط مطار الكويت الدولي بأكبر عدد من المطارات الدولية من خلال شبكة عالمية للخطوط الجوية بما يعزز حركة النقل الجوي بين البلدين وتشجيع التبادل التجاري بين الكويت ولوكسمبورغ والسعي نحو إتاحة خيارات جديدة ومتنوعة لخدمة المسافرين بين الجانبين.

