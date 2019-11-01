أول النهار

تسلم الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس رسالة دعوة من اخيه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني للمشاركة في الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال المعني بالصومال التابع لمنظمة التعاون الاسلامي المقرر عقده في 3 نوفمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ صباح الخالد سفير دولة قطر لدى البلاد بندر العطية أمس.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ د. احمد الناصر وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية. من جانب آخر تسلم الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس نسخة من اوراق اعتماد السفير الجديد لمملكة كمبوديا الصديقة لدى البلاد هون هان.

وأعرب الشيخ صباح الخالد عن اطيب تمنيانه للسفير الجديد بأن يحظى بكل التوفيق والنجاح في مهام عمله وللعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين المزيد من النمو والازدهار.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد الناصر ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران وعدد من كبار مسؤولي وزارة

الخارجية.

