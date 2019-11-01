أول النهار

أكد النائب علي الدقباسي في تصريح خاص لـ «النهار» أن حقوق مصر في مياه النيل حقوق أصيلة وأننا ندعم كل التحركات التي تقوم بها الحكومة المصرية في هذا الشأن، موضحاً أن أمن مصر من أمن الأمة العربية والإسلامية جمعاء، وأن المساس بأمن المياه المصرية يعد انتهاكاً صارخاً لدولة عربية شقيقة. جاء ذلك على هامش مشاركته بالجلسة الأولى لدور الانعقاد الرابع للبرلمان العربي بالقاهرة أمس الخميس، مشيراً إلى أنه يرفض نهائياً عودة سورية لعضوية جامعة الدول العربية، وذلك بسبب جرائم النظام السوري في حق شعبه، مطالباً بمحاسبة و محاكمة عادلة لما ارتكبه النظام السوري من جرائم.

