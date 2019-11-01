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الرياض - كونا: أكد وزير المالية د. نايف الحجرف على أن القطاع الخاص له دور مهم، مشيراً إلى ان الوقت موات جداً لكي يقود الاقتصاد وهو ما نؤكد عليه في رؤية كويت 2035 التي لديها نظرة واضحة لدور كل قطاع، مؤكداً ان للقطاع الخاص دوراً مهما في تحقيق الرؤية. وبين الحجرف خلال مشاركته في احدى جلسات منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة السعودية الرياض أمس، ان الكويت دولة مؤسسات ولديها دستور ولا يمكن فرض أي ضريبة دون موافقة مجلس الأمة حيث إن فرضها يتطلب اقرار تشريع. (طالع ص 08)

وأكد الحجرف ان الحكومة تستطيع بالعائدات النفطية احداث الاصلاحات واقامة البنى التحتية من المدارس والرعاية الصحية، لافتا الى ان القطاع الخاص له دور مهم في هذا الجانب.

وبين ان رؤية كويت 2035 تتفق مع رؤى وخطط دول الخليج، مشيراً الى ان الشباب يشكلون النسبة الأكبر من المواطنين وسيكون لهم دور كبير في المستقبل بدخولهم سوق العمل وهو ما يبرز دور القطاع الخاص في توفير فرص وظيفية لهم. وأضاف ان الحكومة تشجع الشركات المتوسطة والصغيرة وهناك صندوق يدعمها ماليا وتقنيا وهو ما يخفف الضغط عن الحكومة ويعينها على التركيز أكثر على الأنشطة التنموية.

وقال الحجرف ان جدول الأعمال الاقتصادي لدول مجلس التعاون يجب الا يتأثر بالخلافات السياسية، مؤكدا ان ما تحقق في اطار مجلس التعاون جيد جدا ولا يصح التخلي عنه والعمل على معالجة وحل خلافاتنا على نحو عملي.

وأكد الحجرف ان دول الخليج تقدم اسهاما كبيرا في مجال توفير حاجات العالم من الطاقة وتلعب دوراً مهما في تحقيق استقرار سوق الطاقة وأسعار النفط.