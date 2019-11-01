الأولى

قال محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل إن قرار مجلس ادارة البنك بتخفيض سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 3 إلى 2.75 في المئة يأتي في اطار جهود المركزي للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي بما يدعم الأجواء غير التضخمية للقطاعات غير النفطية. وأوضح الهاشل في تصريحات لـ كونا أن القرار يستهدف المحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية التي تستهدف تعزيز الاستقرار النقدي. وذكر أن القرار جاء في إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية واتجاهاتها المتوقعة والمراجعة الدورية لمستجدات اتجاهات اسعار الفائدة على العملات العالمية وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي أمس بتخفيض اسعار الفائدة على الدولار.

واوضح الهاشل ان قرار تخفيض سعر الخصم عن مستواه الحالي يأتي في ضوء النهج المطبق لدى بنك الكويت المركزي المبني على قراءة فاحصة للتطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية وتحركات اسعار الفائدة العالمية.

وبين الهاشل أن خفض الفائدة يشجع الطلب على القروض من قبل القطاعات الاقتصادية المنتجة ويوفر بيئة داعمة للاستثمار تحفز الطلب الكلي وتدعم نمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية.