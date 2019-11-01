الأولى

حققت بورصة الكويت مكاسب سوقية بلغت 4.067 مليارات دينار بنهاية الشهور الـ10 الأولى من العام الحالي، متجاهلة التوترات الجيوسياسية وتذبذب أسعار النفط الذي شهدته دول المنطقة خلال تلك الفترة. وقد استقرت القيمة السوقية الرأسمالية للسوق بنهاية أكتوبر الماضي عند مستوى 33.08

مليار دينار مقابل 29.013 مليارا بداية العام الحالي وهو الأمر الذي يعكس مدى ايجابية السوق في مواجهة التحديات التي واجهت المنطقة خلال تلك الفترة، حيث شهدت البورصة ترقيتها الى عدد من الأسواق الناشئة، بالاضافة الى طرح اكتتاب البورصة أمام المواطنين والتفكير بشكل جدي في طرح أدوات تطويرية تعزز وضع وتنافسية السوق محليا واقليميا.

وقد أسهمت البنوك بشكل كبير في تلك المكاسب، حيث ارتفعت القيمة السوقية لها من 16.1 مليارا الى 19.3 مليار دينار بمكاسب سوقية بلغت 3.2 مليارات دينار لتستحوذ على ما نسبته 78.7 في المئة من اجمالي مكاسب السوق خلال تلك الفترة.

ومن المتوقع أن ينعكس قرار بنك الكويت المركزي بتخفيض أسعار الخصم من 3 الى 2.75 بالمئة على الأداء الاقتصادي بشكل عام والبورصة بشكل خاص عبر تحفيز قطاع الائتمان على مستوى الأفراد والشركات وهو ما سينعكس ايجابا على أداء السوق في الفترة المتبقية من العام.