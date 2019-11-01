الأولى

بغداد- الوكالات: وافق رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أمس على تقديم استقالته حال توافق الكتل السياسية على مرشح بديل وذلك على خلفية حراك شعبي متنام ومظاهرات قتل خلالها 250 شخصا خلال شهر.

وغداة اجتماع بين رئيس الجمهورية برهم صالح وقادة الكتل السياسية والبرلمانية تقرر خلاله اجراء تعديلات دستورية ليعلن صالح بعده انه سيدعو الى انتخابات مبكرة بعد تعديل قانون الانتخابات.

وقال الرئيس العراقي إن عبد المهدي وافق على تقديم استقالته شرط تجنب أي فراغ دستوري. مشيرا إلى أن رئيس الوزراء طلب من الكتل السياسية التوافق على بديل.

وصرح الرئيس العراقي خلال كلمة متلفزة وجهها للعراقيين امس بأنه يؤيد التظاهرات السلمية والمطالب المشروعة، مشيرا إلى ضرورة إنصاف القطاعات المظلومة.

وشدد في كلمته على أنه يعارض أي قمع أو اعتداء على المتظاهرين السلميين، داعيا إلى ضرورة القيام بإجراءات سريعة لمحاسبة من استخدموا العنف المفرط ضدهم. وبين الرئيس العراقي أن القمع مرفوض وأن الحل يتمثل في الإصلاح ومواجهة من يريد السوء بالعراق.

وأكد صالح بأن الحكومة مطالبة بأن تكون حكومة الشعب، مؤكدا إحالة ملفات الفساد إلى القضاء. وأعلن الرئيس العراقي مباشرة العمل على وضع قانون جديد للانتخابات، يكفل تمثيلا أكثر عدلا وتشكيل هيئة مستقلة، مضيفا أن مشروع قانون الانتخاب سيقدم الأسبوع المقبل.

وذكر برهم صالح أنه يسعى للتمهيد لحوار وطني وفق الدستور.

وبشأن ملف السلاح في البلاد اكد الرئيس العراقي على أنه يجب حصر السلاح بيد الدولة، مشددا على أنه لا أمن من دون احتكار الدولة وحدها للسلاح.

وكان صالح قد اجتمع امس مع رؤساء الكتل السياسية لمناقشة آخر التطورات على الساحة العراقية. وحضر الاجتماع 10 شخصيات من بينهم هادي العامري ومحمد الحلبوسي وفالح الفياض ونوري المالكي ورشيد العزاوي.

وخرج المجتمعون بقرارات عدة، أهمها إجراء التعديلات الدستورية اللازمة وتعديل قانون الانتخابات، إضافةً إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة. كما طالب المجتمعون بتقديم إصلاحات عاجلة يلمسها المواطن إضافةً إلى حماية المتظاهرين والتعامل السلمي معهم ومحاسبة المخربين.

من جهته، أكد رئيس وزراء العراق السابق حيدر العبادي في عدة تغريدات على تويتر أن العراق يمر بأزمة حقيقية، داعياً إلى إنقاذه بـأسرع وقت. وأكد أهمية متابعة مطالب المتظاهرين والاستجابة لها ومحاسبة القتلة، على حد تعبيره. كما أشار العبادي إلى خطورة بقاء الوضع كما هو عليه، محذراً في الوقت نفس من أن بقاء الحكومة الحالية سيفكك الدولة ويسقط المزيد من هيبتها.

وأكد أيضا أن هيبة الدولة تكون في احترام مواطنيها وتلبية مطالبهم المحقة. كما شدد العبادي على أن كتلته ماضية في طلب استجواب رئيس مجلس الوزراء وسحب الثقة من الحكومة. ودعا في تغريداته إلى نبذ المحاصصة وتشكيل حكومات مستقلة وكفؤة وحصر السلاح بيد الدولة وتجريم أي كيان مسلح.