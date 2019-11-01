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قتل 73 شخصا على الأقل في حريق اندلع صباح امس على متن قطار ركاب في باكستان بعد انفجار عرضي لاسطوانتي غاز طبخ فيما رجحت السلطات ان يرتفع عدد القتلى في الحادث المروع الذي قدمت الكويت تعازيها لاسلام أباد بضحاياه.

وبعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس الباكستاني د.عارف علوي عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حريق القطار الذي اندلع في شمالي شرق باكستان والذي أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين سائلا سموه الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وان يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وقال الناطق باسم اجهزة الانقاذ المحلية عدنان شبير إن الحصيلة الجديدة تشير إلى سقوط 73 قتيلا واكثر من أربعين جريحا تم نقلهم الى مستشفيات رحيم يار خان وباهاوالبور القريبتين.

وقتل عدد من الضحايا أو اصيبوا بالرأس عند قفزهم من القطار المشتعل فيما كان لايزال يسير كما أعلن محمد نديم ضياء مدير مستشفى لياقة بور أقرب مدينة لمكان وقوع الحادث.

واشتعلت النيران في ثلاث عربات من القطار، اثنتان من الدرجة الاقتصادية واخرى من درجة الاعمال، اثر انفجار اسطوانتي غاز كان يستخدمهما ركاب لطهو وجبة طعام، كما قال علي نواز المسؤول الكبير في شبكة السكك الحديد الباكستانية. وغالبية الضحايا من الحجاج من جنوب البلاد كانوا متوجهين الى تجمع ديني سنوي كبير في رايويند قرب لاهور (شرق).

وعبر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن حزنه الشديد لهذه المأساة الرهيبة وأعلن عن فتح تحقيق فوري. وكانت محطات التلفزة بثت في وقت سابق مشاهد للقطار تظهر عدة عربات تلتهمها النيران فيما كان يسمع بكاء الركاب. وكتبت وزيرة حقوق الانسان الباكستانية شيرين مزاري على تويتر ان هذه الكارثة كان يمكن تجنبها، معربة عن اسفها لانه لا يجري تفتيش أمتعة الركاب الا بشكل نادر.