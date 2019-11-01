الأولى

دعت وزارة الشؤون الجمعيات التعاونية الى دعم المنتج الوطني من الخضار والفاكهة، ودعم المزارع الكويتي، مشيرة إلى أهمية شراء المنتج المحلي بنسبة لا تقل عن 75% من الاحتياجات.

واكد وكيل شؤون التعاون سالم الرشيدي في كتاب وجهه إلى رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن يكون الشراء بفواتير مميكنة ومعتمدة من اتحاد المزارعين، ما يسهم في دعم المنتج الوطني وحماية المزارع الكويتي ودعم خطة الامن الغذائي والسياسة العامة للدولة.

في ذات السياق، خاطب مدير ادارة شؤون العضوية وشهر الجمعيات والاتحادات التعاونية أحمد الفودري، رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، بضرورة التزام الجمعيات بشراء المنتج الكويتي من الخضار والمحاصيل بنسبة لا تقل عن 75% من احتياجاتها لافتا الى دخول الشتاء والربيع ووفرة المنتجات الزراعية.