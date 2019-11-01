الأولى

نفت وزارة الأوقاف صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تأخرها في القيام بدورها الرقابي على أعمال الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.

وقالت في بيان لها إن الوزير فهد الشعلة شكل لجنة للتدقيق على أعمال الهيئة في سبتمبر 2019 تعد الأولى التي تقوم بتلك المهمة منذ إنشاء الهيئة سنة 1986. وتابعت: «قامت اللجنة بأعمالها بكل الدقة والشفافية وعقدت خلال شهر واحد اي منذ تشكيلها حتى اليوم 5 اجتماعات وطلبت من الهيئة العديد من البيانات المالية والإجراءات الإدارية تمهيداً لإعداد تقرير يتم رفعه إلى الوزير لاتخاذ اللازم بشأنه.