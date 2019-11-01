وطن النهار

عاد الى البلاد مساء الاربعاء الماضي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح بعد ترؤسه وفد الكويت المشارك في اعمال الدورة الـ 16 لمجلس الدفاع المشترك بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في سلطنة عمان بحضور وزراء الدفاع بدول المجلس.

وقال الصالح في تصريح صحافي لدى عودته ان الاجتماع تناول موضوعات تدعم مسيرة التعاون العسكري المشترك وتنسيق السياسات والمواقف بما يسهم في تحقيق الغايات والاهداف المنشودة في اطار مجلس التعاون الخليجي فضلا عن نتائج اجتماعات اللجان العسكرية المختصة التي اطلع عليها رؤساء الأركان ورفعوا بشأنها التوصيات والقرارات المناسبة.

واضاف ان وزراء الدفاع الخليجيين سيرفعون نتائج هذا الاجتماع الى المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه القادم، مستطرداً بقوله: وبهذه المناسبة أود ان اعرب عن خالص الشكر والامتنان لسلطنة عمان الشقيقة وعلى رأسها السلطان قابوس بن سعيد وللشعب العماني الشقيق على ما لقيه الوفد الكويتي المشارك في هذا الاجتماع من حسن الاستقبال وكرم الضيافة متمنيا لهذا البلد الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار ونعمة الامن والامان.

وكان الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في سلطنة عمان بدر البوسعيدي اكد في كلمة افتتح بها الاجتماع الاستمرار في الارتقاء بقدرات القوات المسلحة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال البوسعيدي ان الاجتماع جاء من أجل الوقوف على ما تحقق من إنجازات ونتائج في المجال العسكري الخليجي ولمواصلة الجهد المشترك ترجمة للأهداف السامية والنبيلة التي رسمها قادة دول مجلس التعاون.

وفي هذا الصدد القى الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني كلمة أكد فيها أن قادة دول المجلس أولوا العمل الدفاعي المشترك اهتماما كبيرا وحرصوا على تقديم جميع أشكال الدعم والرعاية له ووجهوا دائما إلى تعزيز التكامل الدفاعي بين الدول الأعضاء.

وقال ان الاهتمام والدعم الكبيرين لمنظومات التعاون الدفاعي المشترك اصبح نموذجا فريدا وفعالا يحقق التعاون ويرسخ التكامل ويعزز جهود دول المجلس لمواجهة مختلف التهديدات والتحديات منوها إلى أن منظومات التعاون المشترك اليوم محل فخر واعتزاز وثناء من مواطني دول المجلس.

