وطن النهار

كرم مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل الشيخة د. سعاد الصباح لاسهامها في توثيق تجربة الأمير عبدالله الفيصل الشعرية عبر عدد من الدراسات والاصدارات.

جاء ذلك خلال حفل تتويج الفيصل للشعراء الثلاثة الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الأولى والتي نظمتها لجنة التحكيم بأكاديمية الشعر العربي في جامعة الطائف بحسب وكالة الانباء السعودية.

وفاز بالجائزة كل من الشاعر محمد عبدالباري من السودان في فرع الشعر العربي الفصيح وقيمتها 500 ألف ريال (133 ألف دولار) والشاعر فوزي خضر من مصر في فرع الشعر المسرحي وقيمتها 300 ألف ريال (80 ألف دولار) فيما فاز بالجائزة في فرع القصيدة المغناة الشاعر كريم لعيبي من العراق وقيمتها 200 ألف ريال (53 ألف دولار).

كما كرم الحفل الأمير محمد العبدالله الفيصل (رحمه الله) إلى جانب الشيخة سعاد الصباح والتي مثلها الشيخ فهد خالد الاحمد الصباح، ود. عبدالله المعطاني والاستاذ احمد عيد لإسهاماتهم في توثيق تجربة الأمير عبدالله الفيصل الشعرية عبر عدد من الدراسات والإصدارات.

وخلال الحفل دشن الفيصل الذي يشغل ايضا رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي تقرير حالة الشعر العربي الذي يغطي الوطن العربي بأكمله وأهداه للمكتبة العربية والذي شارك في إعداده 30 باحثا ويتكون من 750 صفحة تقريبا ويتناول قضايا الشعر العربي (الواقع والمأمول) وحالة الشعر العربي الراهنة والشعر العربي في المشهد العالمي.

كما اطلق امير منطقة مكة الموسم الثاني لجائزة الأمير عبدالله الفيصل والتي تم فيها استحداث فرع جديد بقيمة نصف مليون ريال (133 ألف دولار) مخصص للطلاب والطالبات السعوديين في المرحلة الثانوية وشهادة البكالوريوس تشجيعا وتحفيزا لهم ليصبح اجمالي قيمة الجائزة في فروعها الأربعة 1?5 مليون ريال (نحو 400 ألف دولار).

