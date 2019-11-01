وطن النهار

فيينا- «كونا»: ثمن المدير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدبلوماسي الأرجنتيني رافائيل غروسي أمس الخميس دور الكويت «المتميز» داخل الهيئة الأممية مؤكدا حرصه على مواصلة تعزيز العلاقات بين الجانبين في ضوء الدور المهم الذي تضطلع به الكويت.

وقال غروسي في مقابلة مع «كونا» بعد انتخابه مديرا عاما جديدا للوكالة «ان الكويت تضطلع بدور متميز داخل هذه المنظمة الدولية بحكم عضويتها في مجلس محافظي الوكالة»، مشيرا إلى أن «الكويت تتقاسم المسؤولية مع باقي الدول الـ 35 الاعضاء في المجلس في وضع سياسات الوكالة واتخاذ القرارات اللازمة حول مختلف القضايا المتعلقة بالشؤون النووية».

وأضاف «سأعمل على بحث احتياجات وتطلعات الكويت اعتمادا على العلاقة الممتازة والطويلة التي تربطني بمندوبها الدائم لدى الوكالة السفير صادق معرفي».

وذكر غروسي ان «هذه العلاقة ستخدم الجانبين على حد سواء كما ستنعكس إيجابيا على عمل الوكالة المستقبلي من ناحية تلبية احتياجات الدول الاعضاء للطاقة النووية واستثمارها للأغراض السلمية المختلفة»، معرباً عن امتنانه العميق لدعم الكويت الى جانب غالبية اعضاء مجلس المحافظين لترشيحه لمنصب المدير العام للوكالة الذرية.

وفيما يتعلق بخططه المستقبلية اوضح المدير العام الجديد انه سيعمل على جعل الوكالة اكثر ديناميكية وشفافية في تعاملاتها مع الدول الاعضاء بالإضافة إلى تعزيز مساهمة المرأة فيها.

وأضاف انه سيركز خلال فترة عمله التي تستمر اربع سنوات على ضمان الأمن والامان النوويين باعتبارهما مسألة حيوية بالنسبة للدول الاعضاء مشيرا الى حرصه على دعم أنشطة الوكالة ومشاريعها المختلفة في الدول النامية وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في المستقبل.

وشدد غروسي على انه سيكمل أيضا المهام السابقة وأن عمله سيكون امتدادا لما تحقق طوال السنوات الماضية لافتا إلى أنه سيعمل على تطوير منظومة عمل الوكالة وبما يستجيب لمستوى التحديات وتطلعات الدول الاعضاء في الوكالة.

وكان سفير الكويت لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي أكد في كلمته أمام أعمال المؤتمر العام للوكالة في سبتمبر الماضي التزام الكويت بالمشاركة البناءة في عملية اختيار المرشح الانسب والأكفأ مشددا على ضرورة إتمام هذه العملية بسلاسة تتيح للوكالة الاستقرار المطلوب للقيام بالأعمال المنوطة بها.

وكانت الدول الاعضاء الـ 35 في المجلس ومن ضمنها الكويت عقدت الثلاثاء الماضي جلسة تصويت سرية حصل خلالها الدبلوماسي الارجنتيني غروسي على 24 صوتا مقابل 10 أصوات لمنافسه الروماني فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.

وقرر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أول من أمس الاربعاء عقد مؤتمر استثنائي للوكالة في الثاني من شهر ديسمبر المقبل للمصادقة على تعيين المدير العام الجديد.

ويخلف غروسي الذي أصبح أول أميركي جنوبي على رأس الوكالة الياباني يوكيا امانو الذي توفي في يوليو الماضي عن 72 عاما وكان يترأس الوكالة منذ 2009.

