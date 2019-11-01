وطن النهار

انطلاقاً من الخطط التطويرية لقسم الإدارة والتخطيط التربوي بكلية التربية بجامعة الكويت وبرعاية من عميد الكلية أ. د. بدر العمر، سيستضيف قسم الإدارة والتخطيط التربوي يوم الاثنين الموافق 4 نوفمبر 2019 البروفيسور أستاذ القيادة التربوية في جامعة نوتنفهام «توني بوش».

والجدير بالذكر أن البروفيسور بوش يشغل منصب نائب الرئيس وعضو مجلس الجمعية البريطانية للقيادة والإدارة التربوية «BELMAS»، كما كان رئيس تحرير المجلة التربوية للإدارة التربوية والقيادة والمدرجة في قاعدة البيانات ssci منذ عام 2002، وقد حصل البروفيسور بوش على جائزة BELMAS للخدمات المتميزة في عام 2008، وتم تعينه كزميل لمجلس الكومنولت للإدارة التعليمية في نفس هذا العام 2008.

