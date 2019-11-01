وطن النهار

روما- «كونا»: أكدت رئيس وفد الكويت في اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (إيكروم) م. فرح الصباح حرص الدولة على الاستفادة من التعاون مع المنظمة في الحفاظ على التراث الوطني والترويج له.

وقالت الصباح في تصريح لـ (كونا) على هامش ترؤسها وفد الكويت في اجتماعات الدورة الـ31 للجمعية العامة للمنظمة التي تستمر يومين، أن اجتماعات الدورة الحالية تلقى اهتماما خاصا من الكويت التي تعول على خبرة المنظمة وتعاونها في تنفيذ سياسة وجهود رعاية التراث الثقافي والاثري الوطني وكذلك العربي والاسلامي.

وشددت في هذا الصدد على استفادة الكويت الواسعة من هذه البرامج والدورات العديدة التي يقدمها (ايكروم) مثل التعاون هذا العام في اعادة ترتيب المخازن الأثرية والتراثية في متحف الكويت الوطني وعمل ورشة تدريب في «التراث الوثائقي» لدى مركز الشارقة.

ونوهت الصباح بالبرامج الناجحة التي اجريت خلال السنوات الماضية مثل صون المواقع الاثرية والمباني التاريخية وترميم القطع والمحفوظات الاثرية وغيرها من المحفوظات بالإضافة الى الاستفادة الكبيرة من البرامج العلمية والعملية المتخصصة واهميتها في اعداد وتأهيل الخبرات الوطنية في مركز الشارقة. وقالت ان الكويت ممثلة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في اطار سياستها للتنمية المستدامة للثروات والتراث الثقافي والتاريخي تحرص على تطوير وتعزيز التعاون مع (ايكروم) الذي يدعم الكويت ثقافيا كما يساهم في حماية التراث الوطني بجانب تأهيل الموظفين الجدد وكوادر المتخصصين في القطاع، مشيرة في الدورة والخبيرة الكويتية المحاضرة في دورات (ايكروم) الى ان المنظمة بدورها تستفيد من الخبرات الكويتية المتخصصة في مجالات مثل (التراث الثقافي غير المادي) التي تشارك الكويت في لجنته الحكومية الدولية المنبثقة عن اتفاقيتها في اطار منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

