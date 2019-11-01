وطن النهار

اعرب السفير البريطاني لدى البلاد مايكل دافنبورت عن سعادته بعودة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد سالما معافى إلى ارض الوطن، موضحا ان ما يبعث على الطمأنينة والارتياح هو الظهور العلني القوي لسموه في افتتاح دور الانعقاد في مجلس الأمة.

وعن الرسائل التي تضمنها الخطاب السامي لصاحب السمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد قال -في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في الحفل الذي أقامته السفارة النمساوية بمناسبة العيد الوطني- كنت حاضرا في افتتاح دور الانعقاد وتأثرت كثيرا بمضامين النطق السامي والرسائل المهمة التي احتوى عليها وكان ابرزها التأكيد على ضرورة دعم الوحدة وتعزيز التلاحم الإقليمي لمواجهة التحديات في المنطقة، لافتا إلى ان دعوة سموه إلى ضرورة تنحية الخلافات جانبا لمواجهة التحديات المتسارعة تمثل أولوية، معربا عن امله في ان تستمر جهود الكويت ومبادراتها وتتوج بالنجاح، مشيرا إلى ان بلاده تساند كل جهود الكويت وتدعم مبادراتها. وعن رؤيته للموقف المعقد في المنطقة والرؤية البريطانية في التعامل مع العديد من الملفات على ساحتها وأبرزها استمرار الأزمة الخليجية بالإضافة إلى الملف الايراني- الاميركي ومحاولات الدول الأوروبية الحفاظ على الاتفاق النووي وما يحدث على صعيد العراق شدد على ان بلاده تدعم كل ما يسهم في امن المنطقة واستقرارها.

وعن جهود بريطانيا لمواجهة الاخبار المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي قال إن مسؤولية مواقع التواصل الاجتماعي العالمية ان تتعامل بحزم تجاه ما ينشر على شبكاتها من اخبار تشعل الكراهية والعنصرية كما أن باب القضاء مفتوح للجميع للشكوى من اي اخبار كاذبة او تدعو إلى الكراهية والعنف والتحريض.

