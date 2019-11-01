وطن النهار

أكد رئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي اهمية زيارة مشروع الوقود البيئي كونه يعتبر مشروعا قوميا وطنيا ينفذ وفقا لاعلى المعاير البيئية العالمية، مضيفا: وفعلا ابهرنا ما رأينا ونفتخر بما رأينا من شباب وطني قائم على هذه المشاريع الجبارة والتي سمعنا انها شارفت على الانتهاء وهذه تعتبر احدى القفزات التي تحققها احدى الشركات الوطنية الكبرى ممثلة بمؤسسة البترول الوطنية والشركات التابعة لها.

واوضح العتيبي خلال الزيارة التي قام بها امين وأعضاء المجلس البلدي لمشروع الوقود البيئي صباح امس اننا نطمح لما بعد، مؤكدا ان المشروع شارف على الانتهاء ونسبة انجازه اكثر من 98 في المئة ونشكر جميع القائمين على هذا المشروع، مشيرا الى ان المجلس البلدي له دور داعم لهذه الشركة وانه يخصص لها المزيد من الاراضي واعطائها الكثير من الاستعمالات.

وقال بانه تم خلال هذا اللقاء الاخوي الودي بأننا بادرنا بالطلب من الاخوان في الشركة بان يزودوننا باستراتيجية مرحلية متوسطة وبعيدة المدى ليتسنى للمجلس البلدي دراسة الموضوع مع بلدية الكويت والموافقة على طلباتهم وحتى يسعفنا الوقت واعطائهم الطلبات في الوقت المطلوب.

وأضاف بانه لا يسعني الا ان اتقدم بجريل الشكر بالنيابة عني وعن اعضاء المجلس البلدي ومنتسبي الامانة لجميع من استقبلنا اليوم وعلى رأسهم الاخ نائب الرئيس التنفيذي لشركة البترول فهاد العجمي، متمنياً ان يكون المجلس حاضراً في افتتاح هذا المشروع في القريب العاجل.

بدوره قال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية عبدالله العجمي ان الشركة تشرفت باستقبال رئيس واعضاء المجلس البلدي من خلال الزيارة المخصصة حيث تم تقديم شرح لشركة البترول الوطنية وبالاخص مشروع الوقود البيئي الذي وصل نسبة الانجاز به 98,3% واوشك على الانتهاء.

وبين ان المشروع في طور الانتهاء ويتم العمل الان على التجهيز لمراحل مابعد التشغيل وعلى رأسها الاحتياجات المتعلقة بالمجلس البلدي للمشروع من خلال تخصيص الاراضي، منها اراضي كانت مخصصة للتشوين على ان تسند للشركة لاستخدامه كخدمات لوجستية لاحقاً.

وأكد نائب رئيس المجلس عبدالله المحري، على وجود تعاون بين المجلس وشركة البترول الوطنية لتسهيل اجراءات تنفيذ المشروع، موضحا ان زيارة المشروع هو من المحطات التي يقوم بها المجلس، لاسيما انه يعتبر من اهم المشاريع في الدولة وهو مفخرة، وبالتالي لابد من المساهمة في انجازه وفقا لاختصاصاتنا سواء بتخصيص الأراضي او التشوين.

ومن جانبه قال العضو الدكتور حسن كمال ان المشروع ليس فقط على مستوى الكويت، ولكن على مستوى المنطقة بالكامل، لافتا الى ان الفرق في الانتاج بسيط وفقا لما تمت الاشارة اليه في العرض التقديمي للمشروع اذ ان الزيادة تقارب 60 الف برميل.

وقال انه من المفترض ان يوظف المشروع الآلاف، وخاصة خريجي الهندسة باعتبارهم ثروة المستقبل.

بدوره اشاد امين عام المجلس البلدي بدر الرفاعي بالدور الذي تقوم به الشركة، خصوصا بعد زيارات سابقة قام بها الى المشروع، متسائلا عن عدد الكويتيين الذين سيتم توظيفهم بالمشروع بعد الانتهاء منه، لاسيما ان نسبة الانجاز وصلت لـ 98.03 في المئة.

واكدت عضو البلدي المهندسة مها البغلي على اهمية مشروع الوقود البيئي الذي يدعم السلامة البيئية والمواصفات العالمية للوقود الصديقة للبيئة، موضحة ان هذا المشروع على الرغم من كلفته العالية الا انه له مردود بيئي وايضا سيكون هناك عائد اقتصادي ايجابي وكبير على الدولة، لاسيما انه سيحقق فرص عمل للشباب والشابات في الكويت.

من جهة اخرى تطرقت رئيس فريق مراقبة المشاريع في شركة البترول الوطنية ياسمين المطوع خلال العرض المرئي الى عدة نقاط، ابرزها خطة الاخلاء في حالة الطوارئ، وأهداف المشروع، والحزم الرئيسة، لافتة الى ان كلفة ميناء الأحمدي تبلغ مليارا و361 مليون دينار، ومدة العقد 44 شهرا، وقيمة ميناء عبدالله «1» تبلغ مليار دينار و71 مليونا، ومدة العقد 45 شهرا، وقيمة ميناء عبدالله «2» تبلغ 962 مليون دينار، ومدة العقد 45 شهرا.

وقال العضو مشعل الحمضان ان المشروع حيوي، ويعتبر من المشاريع التنموية وبالتالي لا بد ان يحظى بدعم من كافة مؤسسات الدولة، اذ ان المجلس سيقدم بدوره الدعم الكامل للمشروع لتحسين جودة المخرجات، مبينا انه خلال الحديث مع شركة البترول قالوا ان احد اسباب التأخر في مبيعات الوقود في الكويت هو عدم جودة الوقود المنتج مما يسبب ندرة في اماكن البيع، وبالتالي نبيعها في الدول النامية، ولكن مع تشغيل هذا المشروع سيصبح هناك مجالا للمنافسة على مستوى اوسع.

