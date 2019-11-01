وطن النهار

شددت وزارة الشؤون الاجتماعية، على دعم المنتج الوطني من الخضار والفاكهة، بالإضافة إلى دعم المزارع الكويتي، مشيرة إلى أهمية شراء المنتج الكويتي من الخضار والمحاصيل الكويتية بنسبة لا تقل عن 75% من احتياجات الجمعيات التعاونية. وأكدت الشؤون في خطاب وكيل شؤون التعاون سالم الرشيدي الموجه إلى رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن يكون الشراء بفواتير مميكنة ومعتمدة من شبرة الاتحاد للمزارعين في الاندلس وشركة وافر، داعيا الجهاز في إطار اختصاصه المقرر قانونا عمل اللازم نحو القيام بدور رقابي بما يسهم في دعم المنتج الوطني وحماية المزارع الكويتي ودعم خطة الامن الغذائي والسياسة العامة للدولة في المحافظة على المنتج الكويتي. في ذات السياق، خاطب مدير ادارة شؤون العضوية وشهر الجمعيات والاتحادات التعاونية أحمد الفودري، رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، بضرورة التعميم على الجمعيات التعاونية الالتزام بشراء المنتج الكويتي من الخضار والمحاصيل الكويتية بنسبة لا تقل عن 75% من احتياجات الجمعيات التعاونية، نظرا لدخول موسم الشتاء والربيع وما يصاحبه من وفرة المنتجات الزراعية من الخضار وحفاظا على عملية التسويق للمنتج الكويتي وتشجيع المزارعين الكويتيين وبما يحقق الفائدة للمستهلك وساهم في دعم خطة الامن الغذائي.

