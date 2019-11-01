وطن النهار

كشفت ادارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن تواصل الحملات التي تنفذها ادارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة العاصمة حيث قامت بتنفيذ حملات عدة أسفرت عن توجيه 10 انذارات لعقارات مخالفة لأنظمة البناء بمنطقة جابر الأحمد. وفي هذا السياق أوضح رئيس قسم متابعة المخالفات الهندسية بالتكليف بادارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة العاصمة عبدالله القلاف ان الحملات التي نفذها المفتشون كان هدفها الكشف على الشكاوى الواردة عبر مواقع التواصل لبلدية الكويت، مؤكداً أنه قد تم توجيه 10 انذارات لعقارات مخالفة أنظمة البناء بمنطقة جابر الأحمد طبقا لقانون 33/2016 فضلا عن ايقاف أعمال البناء واستدعاء المقاولين والمكاتب الهندسية المشرفة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .

