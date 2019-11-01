وطن النهار

نفذت مجموعة من موجهي الوظائف التربوية المساندة، صباح أمس ، وقفة احتجاجية امام مكتب وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي لعدم شمولهم في الزيادة المالية التي أقرها مجلس الخدمة المدنية، فيما تدخل الوكيل المساعد لقطاع التنمية التربوية والانشطة فيصل المقصيد والوكيلة المساعدة لقطاع الشؤون الادارية والتطوير الاداري رجاء بوعركي لتهدئة الوضع.

ورفع المحتجون، كتابا تنازليا عن شغل الوظائف الاشرافية للتوجيه الفني في قطاع التنمية التربوية، في كل من إدارات الخدمات الاجتماعية والنفسية والمكتبات والتقنيات التربوية والانشطة، مؤكدين العودة للعمل داخل المدارس للاستفادة من المزايا المالية الواردة في بنود القرار 16/2019، متهمين وزارة التربية ومجلس الخدمة المدنية بالتخبط لعدم شمولهم بقرار الزيادة.

وطالبوا، باقرار كادرهم اسوة ببقية زملائهم العاملين في المدارس، ملوحين بتصعيد الامر الى المحاكم في حال عدم الاهتمام بمطالبهم وتنفيذها، باعتبار انهم ظلموا وعلى الوزارة رفع الظلم عنهم بصرف كادرهم.

وقام الوكيلان المساعدان فيصل المقصيد ورجاء بوعركي بالالتقاء مع المعتصمين وسماع مطالبهم واكد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة فيصل المقصيد ان الوزارة سعت منذ اكثر من سنتين لحل هذا الموضوع لاهمية دور الموجهين والاخصائيين في الميدان التربوي، مشيرا الى الجهود التي بذلت من قبل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات الاختصاص لوضع تصور كامل لديوان الخدمة المدنية.

واضاف الى انه تم اعداد مذكرة قبل عشرة ايام تقريبا متضمنة تفاصيل كاملة حسب رغبة وطلب ديوان الخدمة المدنية، مؤكدا حرص وزير التربية د حامد العازمي والوكيل والوكلاء المساعدين على دعم هذه المطالب، مطمئنا المعتصمين ان الموضوع سيعرض على ديوان الخدمة المدنية.

ووجه حديثه للمعتصمين قائلا: «تفاءلوا خيرا خاصة واننا لانقبل بايجاد اي خلل في الميدان التربوي الذي نعمل جميعا على استقراره لاسيما وان العاملين في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لاحظوا بالعزوف عن هذا التخصص بسبب عدم وجود الجانب المالي».

من جهتها، اكدت الوكيل المساعد للشؤون الادارية بوزارة التربية رجاء بوعركي، على الدور الكبير للموجهين في سير العملية التعليمية، مقدرة المطالب التي تقدم بها الموجهون لاسيما واننا متابعون لهذا الموضوع ونعمل على انهائه.

واضافت: «اننا اتخذنا عدة خطوات لحسم الامر، منوهة الى أن ديوان الخدمة المدنية طلب توضيح بعض الامور وتم اجراء اللازم واعداد كتاب بذلك، لافتة الى ان الكتاب سيعرض على ديوان الخدمة المدنية خاصة وان وزير التربية متبني الموضوع ومهتم به جيدا.

