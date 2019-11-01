وطن النهار

برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك انطلقت امس فعاليات جائزة ابطال رسل السلام ???? والتي تستضيفها دولة الكويت متمثلة بجمعية الكشافة الكويتية بالتعاون مع المنظمة الكشفية العالمية وتستمر حتى الرابع من نوفمبر الحالي.

وأكد نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الكشافة الكويتية احمد فرمن في تصريح صحافي، حرص مبادرة رسل السلام على تقدير متطوعي الكشافة لمساهمتهم البارزة في المجتمع المحلي من خلال مشاريع التنمية المجتمعية مشيرا الى انه منذ عام ???? تقوم المنظمة العالمية للحركة الكشفية باختيار اثني عشر كشافاً من الجنسين من الأقاليم الكشفية الستة هذه الجائزة.

واضاف فرمن: «اننا نعمل على تشجيع المزيد من الأفراد والمؤسسات والمانحين أن نكون فعالين في تحقيق رسالة ورؤية كشفية للجهات المعنية وأفراد المجتمع، ليصبح ممثلو المنظمة الكشفية العالمية من الشباب صوت الحركة ويلعبون دور المتحدثين الرسميين للحركة العالمية وبوجود هدف مشترك يربط مختلف مبادراتنا.

وتابع: «انها فرصة طيبة لجمع المجتمع الكشفي الدولي للمنطقة العربية على ارض دولة الكويت وبرعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح لهذا الحدث المهم الذي تحتضنه الكويت لاول مرة، لافتا الى ان فعاليات الجائزة مستمرة على فترتين صباحية ومسائية وبمشاركة واسعة من مختلف دول العالم.

وقامت المنظمة العالمية للحركة الكشفية بإطلاق الكشافين من أجل تعبئة وحشد جهود الكشافين من أجل التنمية المستدامة بهدف إلهام 50 مليون كشاف لاتخاذ إجراءات للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تماشيا مع التزامنا المستمر تجاه المساهمة في بناء ثقافة السلام في ضوء قرار المؤتمر المعتمد عام 2016.

