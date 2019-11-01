وطن النهار

افتتح الدكتور علي القطان ديوانه الجديد مساء اول من امس في منطقة الدسمة مقابل بنيد القار على شارع الاستقلال بحضور وزراء ونواب حاليين وسابقين ولفيف من وجهاء الكويت وجمع من الاهل والاصدقاء حيث اكتظت الديوانية بالمهنئين ودارت النقاشات والاحاديث الودية لتمثل ملتقى ثقافي وعلمي وسياسي يجسد الحالة الاجتماعية في البلاد ويرسخ الوحدة الوطنية.

وكان للدكتور علي القطان كلمته بهذه المناسبة قائلا: ان افتتاح الديوانية يأتي في اطار التواصل مع اصحاب الفكر والرأي، والالتقاء بابناء الكويت تحت سقف واحد لتبادل الآراء والاطلاع على وجهات النظر حول مختلف القضايا.

وأشار الى أن الديوانية عنوان بارز في تاريخ الكويت القديم والحديث، وفيها تتجلى ابرز معاني المحبة والولاء للقيادة الرشيدة والحكيمة، ففيها يتعارف أبناء المنطقة الواحدة والمناطق المختلفة، فهي صالون اجتماعي بامتياز وبوابة لخدمة الكويت ورسم المستقبل المشرق لأبنائنا.

وعلى هامش ملتقى الديوانية قال الشيخ علي الجدي: ان الكويت بلاد خير وامان والديوانية جزء من ثقافة المجتمع الكويتي، تجمع مختلف اطيافه وتمثل الوحدة الوطنية، فرواد الديوانية هم اهل الكويت صغيرهم وكبيرهم، وما رأيناه في ديوانية د. القطان يمثل الرؤية الكويتية فهو من رجالات الكويت ونأمل له مستقبلا زاهرا في خدمة الكويت واهلها. من جانبه قال وزير الدولة السابق لشؤون مجلس الأمة د. عبدالهادي الصالح: ان الديوانية الكويتية تمثل حالة اجتماعية فريدة ورئة سياسية ومتنفسا اجتماعيا، فهي تسهم الى جانب ديوانيات دول الخليج بلقاء الاحباب ضمن ديموقراطية مصغرة للحوار والتلاقي، ومنصة للسياسيين والسفراء لمعرفة الاتجاهات الشعبية حول قرار ما او موضوع معين، فهي مؤشر لما يجري من احداث وقضايا. واوضح الصالح ان الديوانية منصة وواجهة لكل من يريد طرح موقف سياسي او الترشح لمجلس الامة او البلدي، لطرح البرنامج والافكار التي لديه، فهي وسيلة للالتقاء بالناخبين، ولكن على المرشح الحذر من المجاملات الاجتماعية، فالحضور ليس مؤشرا لصناديق الاقتراع وانما للحضور فقط، فالحذر من جعل الحضور هو المؤشر للنجاح من عدمه، والا يرمي بيضه في سلة الديوانية، فالمرشح يحضر لان هذا من صميم تاريخه وهويته الاجتماعية فهو كاي مواطن لديه هم وطني سواء وصل لما يريد ام لا.

