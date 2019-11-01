وطن النهار

اعلن وزير الصحة د.باسل الصباح عن قرب افتتاح مراكز صحية جديدة في اكثر من منطقة خلال المرحلة المقبلة، بينها مراكز الروضة لغسيل الكلى، وسلوى، والفنطاس الصحيين، اضافة الى مركز بنك الدم في العدان، متأملاً ان يدخل الاخير للخدمة خلال العام الحالي.

وقال الصباح على هامش افتتاح مركز جابر الاحمد الصحي «n3» صباح امس، «ان المركز الجديد يضم 6 عيادات للطب العام، وعيادة للمسنين، واخرى للامراض المزمنة، فضلا عن عيادتين لامراض السكري، وعيادة للصحة النفسية، واخرى لطب الاسنان، موضحا انه مجهز بافضل التجهيزات الطبية في كل اقسامه، سيما الصيدلية وخدمات التمريض،مرجحا ان تكون خدمات المختبر متاحة قريبا».

وبين ان المركز يعتبر الثالث في منطقة جابر الاحمد، منوها الى ان المرحلة المقبلة ستشهد افتتاحات لمشاريع صحية في المناطق الصحية التابعة للوزارة.

وختم بقوله ان وجود مراكز الرعاية الصحية الاولية وانتشارها هو حق للفرد في الوصول للخدمات التي تقدمها وزارة الصحة، وتعتبر من اولويات الوزارة وضمن خططها التنموية المستدامة، لضمان عدالة الحصول على خدمات القطاع الطبي للجميع.

من جانب آخر اكد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أمس الأول اهمية اجتماعات وزراء الصحة الخليجيين ضمن منظومة العمل الخليجي.

وقال الدكتور باسل الصباح في تصريح لـ (كونا) على هامش مشاركته في الاجتماع الخامس لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي ان تلك الاجتماعات تهدف الى التخطيط ومتابعة تنفيذ البرامج ذات العلاقة بالصحة ضمن الخطط والبرامج التنموية والرؤية المستقبلية للتنمية الشاملة والمستدامة بما يعود بالخير على المواطنين بدول المجلس.

وناقش الاجتماع الذي استمر يوما واحدا المخزون الاستراتيجي للادوية والمستلزمات الطبية بدول مجلس التعاون الخليجي.

