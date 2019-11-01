إيمانيات

ها هو أوَّلاً يتحدَّث عن تجربته مع رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) في طفولته الأولى، وهو يعيش بين أحضانه. يقول (عليه السلام): «وقد علمتم موضعي من رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) بالقرابة القريبة»، فهو ابن عمّه، وأخوه في الرّوح، وصهره، «والمنزلة الخصيصة»، حيث قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) بحقّه: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي»، وقال أيضاً: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها»، وقال كذلك: «عليّ مع الحقّ والحقّ مع عليّ».

«وضعني في حجره»، والإمام آنذاك طفل، «وأنا ولد، يضمّني إلى صدره»، كما تضمّ الأمّ ولدها، بحيث كان رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) يختزن في شخصيَّته مع عليّ (عليه السلام) حنان الأمّ وعطف الأب في حياة أمّه وأبيه، لأنّه كان يعيش معه، ولم يعش في أحضان أمّه وأبيه، فكان بحقّ ربيب رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) وتلميذه منذ نعومة أظفاره.

«يضمّني إلى صدره، ويكنفني إلى فراشه»، أي ينام معه، «ويمسّني جسده»، لأنَّه كان يحتضنه وينام إلى جانبه، «ويشمّني عرفه»، و(العرف) هو الرّائحة الذكيّة الَّتي تفوح من رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)، «وكان يمضغ الشَّيء ثم يلقمنيه»، لأنَّه ربما لم تكن بعدُ قد نبتت أسنان عليّ (عليه السلام)، ولذلك، كان يمضغ اللّقمة حتى ترقّ، ثم يلقمها له.

«وما وجد لي كذبةً في قول»، فقد عشت معه منذ طفولتي، وتعلّمت الصّدق منه، ومن خلال لطف اللّه بي، لم يجد لي كذبةً في أيّ قول من أقوالي. «ولا خطلةً في فعل» و(الخطلة) هي الخطأ الّذي ينشأ من عدم الرّؤية والرويّة. وهذه الكلمة تعطي فكرة عن أنّ عليّاً (عليه السلام) كان معصوماً في كلامه وفي فعله منذ طفولته الأولى. وهذه التجربة الشخصيّة مع رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) توحي لنا بتدفّق ينابيع العاطفة الّتي كانت تتفجّر من قلب رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)، وتنساب في كلّ كيان عليّ (عليه السلام) وشخصيّته، بحيث كانت ينابيع روحانيّة الرّسول وأخلاقه وكلّ حركيّته، تتفجّر في شخصيّة عليّ (عليه السلام)، فعقله ينساب في عقل عليّ، وقلبه ينبض في قلب عليّ، وحركته تنطلق في حركة عليّ (عليه السلام).

الرّسول () قبل البعثة

ثم يحدّثنا (عليه السلام) عن لطف اللّه برسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل أن يبعثه بالرّسالة، فيقول: «ولقد قرن اللّه به (صلى الله عليه وآله وسلم) من لدن أن كان فطيماً»، فكما أنّ عليّاً (عليه السلام) منذ أن كان فطيماً، أو بعد الفطام بقليل، اختصّه رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) بحضانته ورعايته، فكذلك الرّسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، منذ أن كان فطيماً، أعطاه اللّه رعايته بشكلٍ غير مألوف، «ولقد قرن اللّه به (صلى الله عليه وآله وسلم) من لدن أن كان فطيماً، أعظم ملكٍ من ملائكته»، ولم يشر إلى شخصيَّة الملك، هل هو جبرائيل أو غيره، ولكن عندما يقول إنَّه قرن به أعظم ملك، فمعنى ذلك أنَّ هذا الملك الذي أراد اللّه له أن يربّي رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) بعين اللّه، بلغ من كلّ الصّفات ما لم يقترب إليها ملك، لأنَّ أعظم الأنبياء يحتاج إلى أعظم الملائكة، فالمعادلة تفرض هذا الشَّيء.

«يسلك به طريق المكارم»، ليدلّه على كلّ المكارم الإنسانيَّة بكلّ عناصرها الروحيَّة، «ومحاسن أخلاق العالم»، بحيث يجمع له أفضل المحاسن الَّتي يتميَّز بها العالم بأسره، أو كلّها، بحيث تتمثَّل في أخلاقه كلّ الأخلاق الَّتي يتمثّل بها العالم، فيما يتمثّلون به من محاسن الأخلاق، ليكون النّموذج الأكمل الَّذي إذا تمثّله العالم كلّه، رأى فيه النّموذج الذي يقتدي به. «ليله ونهاره»، بحيث كان هذا الملك لا يفارقه في اللّيل والنّهار.

«ولقد كنت أتبعه اتّباع الفصيل أثر أمّه»، فكما أنَّ ولد النّاقة يتبعها عندما تمشي، بحيث تتحوّل كلّ خطوة من خطواتها إلى خطوةٍ من خطواته، كذلك كان عليّ (عليه السلام) مع رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم). ومن هنا، نعرف كيف أنَّ الإمام (عليه السلام)، كان وهو في تلك السّنّ، وهي سنّ ما قبل العاشرة، يعيش صورة رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) في أخلاقه كلّها، وفي كمالاته كلّها.

«يرفع لي في كلّ يومٍ من أخلاقه علماً، ويأمرني بالاقتداء به»، أي أنّه يقول لي: اعمل كذا واعمل كذا، وسر في هذا الطريق، وتكلّم بهذه الطّريقة، ما يعني أنَّ النّبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يعدّه ليكون أخاه ونفسه ووزيره، «ولقد كان يجاور في كلّ سنة بحراء (غار حراء)، فأراه ولا يراه غيري»، لأنَّ النّبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) عندما كان يجاور بحراء، كان لا يسمح لأحدٍ بأن يزوره، ولا يلتقي أحداً هناك، بل كان في عزلته التأمّليّة الَّتي يناجي فيها ربّه، ويعيش فيها كلَّ روحانيّته وعبادته مع اللّه. «ولم يجمع بيت واحد يومئذٍ في الإسلام»، عندما بعث النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالإسلام، «غير رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) وخديجة وأنا ثالثهما».

