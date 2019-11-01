إيمانيات

عندما نلتقي بالإمام عليّ (عليه السلام)، فإنّنا نلتقي بالإسلام كلّه، لأنّ الإسلام تجسّد في عليّ فكراً وعلماً، لأنّه عاش الإسلام من خلال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في كلّ مفرداته، ولا نجد هناك صحابياً عاش مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) منذ طفولته الأُولى وهو في السنة الثانية من عمره، يضمّه إليه، ويكنفه في فراشه، ويمضغ اللقمة ويلقمه إيّاها، ويلقي إليه في كلّ يوم خلقاً من أخلاقه، وكان يتبعه اتّباع الفصيل إثر أمّه، فانطبعت كلّ شخصيته الروحية بشخصية رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، في ذلك الجوّ الروحاني الذي كان يعيشه الرسول مع ربّه تأمّلاً وابتهالاً وعبادةً في وحدته التي ليس معه فيها أحد إلّا هذا الطفل الطاهر المنفتح على الله من خلال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يعلّمه ويربّيه ويحدّثه، وكان الإمام عليّ (عليه السلام) يقول عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في تلك الفترة: «ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيماً، أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره». وكان الإمام عليّ (عليه السلام) يعيش ذلك، وعندما بعث الله نبيّه بالرسالة، كان الإمام عليّ (عليه السلام) يختزن روحية الإسلام التي اختزنها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل أن يبعث بالرسالة، لأنّ الله سبحانه كان يعدّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل أن يُبعث للرسالة التي تمتدّ للحياة كلّها، وهي رسالة تختلف عن الرسالات كلّها، لأنّه ما من رسول إلّا ولرسالته حدّ معيّن من الزمن من بعده، ليأتي رسول آخر فيبدأ رسالة جديدة، ولكنّ الله أعدّ لرسوله رسالةً تمتدّ مع الحياة من بعده إلى قيام الساعة، (مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ الله وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ) (الأحزاب/ 40)، وهو القائل: «لا نبيَّ بعدي».

ولذلك، كان الله تعالى يعدّ رسوله المستقبلي إعداداً في روحه، لتكون روحه كلّها روحاً رسولية، وفي عقله ليحمل عقله عمق الرسالة وامتدادها، وفي قلبه ليكون له قلب الرسول الذي يحرص على أُمّته، ويشقّ عليه ما يشقّ عليها، ويرأف بها ويرحمها، ويلين قلبه ولسانه لها، ويتحرّك معها، وأراد أن يعدّه ليكون في دربه الذي هو درب الرسالات الذي يتحمّل فيه كلّ ضريبة الرسالة، في الجهد الذي يبذله، والتحدّيات التي يواجهها، والمشاكل التي تفترس مجتمعه كلّه، ليكون الصابر الصامد الذي ما أُوذي نبيّ مثلما أُوذي، ولكنّه كان القوي بالله المنفتح عليه وعلى الإنسان من خلاله.

وهكذا عاش الإمام عليّ (عليه السلام) هذا الجوّ كلّه، فكان في بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الشخص الثالث، لأنّه كان يضمّ الرسول وخديجة وعليّاً، وكان يقضي معه ليله ونهاره، وقد وُلِد في الكعبة وكان مع رسول الله وخديجة أوّل المصلّين فيها، فكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يتقدَّمهما، وكان الإمام عليّ (عليه السلام) في جناحه الأيمن، وكانت خديجة الشخص الثالث وراءهما. وعاش مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في المرحلة التي اضطهد المشركون الرسول فيها، ويُقال إنّه كان يدافع عنه عندما كان مشركو قريش يثيرون الصبيان ضدّه، وكان يسمع ويرى الوحي، ولكنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) قال له: «إنّك تسمع ما أسمع، وترى ما أرى، إلّا أنّك لست بنبيّ». وامتدّ مع النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) علماً وخُلقاً وروحانية وحركية وتضحية، حتى بات على فراشه والخطر يتهدّده، ليغطّي هجرته من مكّة إلى المدينة بسلام، وعندما سأل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): «أوَتسلَم يا رسول الله؟ قال: بلى، قال: اذهب راشداً مهدياً». وانتقل مع الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد أن أدّى أماناته، وانفتح ـ بعد ذلك ـ باب جديد لعليّ (عليه السلام)، إذ لم يكن قد تدرّب على الحرب، ولكنّه كان الفارس الأوّل في (بدر) وفي (أُحد) و(الأحزاب) و(حنين) و(خيبر)؛ كان الفارس المجلّي الذي شهد له المسلمون كلّهم بأنّه هو الفتى الذي يُروى أنّ جبريل (عليه السلام) قال عنه: «لا فتى إلّا عليّ، ولا سيف إلّا ذو الفقار».

