إيمانيات

في الثامن من ربيع الأوّل، كانت وفاة الإمام الحادي عشر من أئمّة أهل البيت (عليهم السلام)، وهو الإمام الحسن بن عليّ العسكري (عليه السلام). وعندما ندرس حياة هذا الإمام، فإنّنا لا نجد الكثير من تفاصيلها بالدرجة التي يمكن للإنسان أن يحيط بها، ليتعرّف إلى عناصر العظمة التي يختزنها في شخصيته في الجانب الروحي الذي ينفتح على آفاق واسعة لا تنحصر في الفكر أو الجانب العلمي وحدهما، بل في كلّ الجوانب التي استطاعت أن تفرض شخصيته على مجتمعه، بحيث ينقل كتّاب سيرته أنّ أعداءه وأصدقاءه أجمعوا على تعظيمه وتقديره وإكباره.

إنّ الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) كان يتابع حركة الثقافة في زمانه، وكان يتحرّك على كلّ الاتجاهات المضادّة التي تنطلق في مواجهة الإسلام، فلم يكن خارج نطاق الواقع الثقافي، وهذا ينطلق من مسؤولية الإمام عن تصحيح المسار الإسلامي في كلّ ما يمكن أن يعرض عليه من الانحرافات، ويرى أنّ عليه أن يقوم بالمبادرة الفعلية في ذلك، إمّا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. وهذا هو ما نرصده في سيرة أئمّة أهل البيت (عليهم السلام)، فنحن عندما نقرأ كلّ التراث الذي نقله لنا المؤرّخون والباحثون، فإنّنا نرى أنّ كلّ إمام من الأئمّة، يواجه كلّ التيارات التي تتحرّك في داخل الواقع الإسلامي، عندما يعيش المسلمون الخلاف الكلامي تارةً، والفقهي تارةً أُخرى، فيتمذهب كلّ واحد منهم بمذهب معيّن، وينطلقون إلى الواقع الإسلامي ليديروا الحوار حول هذه القضايا، حتى يصحّحوا ما فسد، ويقوّموا ما انحرف، ويلتفتوا إلى الواقع الإسلامي عندما تفد عليه التيارات المختلفة، فيجلسوا مع هؤلاء، ليديروا الحوار معهم بكلّ العقل المنفتح على الإنسان الآخر، في كلّ ما هو فيه، وبكلّ لسان لا ينطلق إلّا بالتي هي أحسن، وبكلّ أسلوب لا يتحرّك إلّا بالتي هي أحسن قال تعالى في كتابه الكريم: (وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) (العنكبوت/ 46).

والإمام (عليه السلام) يؤكّد أنّك عندما تريد أن تحاور إنساناً وتجادله، فلا يكن العنف سبيلك إلى ذلك، ولا يكن القلب القاسي وسيلتك إلى الانفتاح عليه، بل حاول أن تتلطَّف به أوّلاً، وأن تؤانسه ثانياً، حاول أن تربح قلبه قبل أن تخاطب عقله، لأنّ أقرب طريق إلى عقل الإنسان هو قلبه، لذلك حاول أن تدخل إلى قلبه وإحساسه شعورياً، ثمّ خاطب عقله، فإنّ العقل يرقّ ويلين، ويفتح لك أبوابه من خلال المحبّة (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ) (آل عمران/ 159)، وهكذا كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ينفتح على الناس برسالته، من خلال قلب رؤوف حنون، ولسان ليّن لطيف عذب. وهذا ما يجب أن نتعلّمه نحن الذين نختلف مذهبياً في مجتمعاتنا، ونختلف دينياً في أوسع من مجتمعاتنا، ونختلف سياسياً واجتماعياً وثقافياً، فنحن لا نتقن أن نتحدّث بمحبّة، ولا نتقن أن نحبّ الذين يخالفوننا، فيما نحن بحاجة إلى أن نحبّهم لنهديهم، كما علينا أن نحبّ الذين يتّفقون معنا لنلتقي معهم في موقع المحبّة، ونحبّ الذين لا يلتقون معنا من أجل أن تكون المحبّة هي الوسيلة للهداية. هكذا ينبغي لنا أن ننفتح على الناس الذين نريد أن نحاورهم.

كان يتبع الإمام العسكري (عليه السلام) في مخاطبته للإنسان العالم، بإلقاء الفكرة على سبيل الاحتمال ليدفعه إلى التفكير، وهذا أمر نحتاجه كما يحتاجه العلماء والمثقّفون، وذلك بأن لا ينطلقوا من العقدة المستحكمة في نفوسهم عندما يريدون مواجهة العالم الآخر، فعلى العالم أن يخلص للعلم، أن يناقش كلّ شيء مع الآخر، وأن لا يتعصّب لخطئه إذا أخطأ، ولباطله إذا التزم الباطل.. فمشكلتنا أنّ بعضنا يخلص لذاته أكثر من إخلاصه للثقافة، ويخلص لشخصه أكثر ممّا يخلص للعلم، ولذلك فإنّه يسقط علمه وثقافته على مذبح ذاته، فيتعصّب للباطل حتى لو رأى الحقّ.

