مال وأعمال

قال وزير المالية د.نايف الحجرف إن جدول الأعمال الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي يجب ألا يتأثر بالخلافات السياسية.

وأضاف الوزير الحجرف خلال مشاركته باحدى جلسات منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» في (الرياض» بعنوان (الشرق الاوسط يرحب بالأعمال: كيف تحولت المنطقة الى محور استثمار عالمي» أن ما تحقق في إطار مجلس التعاون الخليجي جيد جدا ولا يصح التخلي عنه، ولدينا خلافاتنا، يتعين علينا معالجة الخلافات وحلها على نحو عملي للغاية.

وأكد الحجرف ان دول الخليج تقدم إسهاما كبيرا في مجال توفير حاجات العالم من الطاقة وتؤدي دورا كبيرا في استقرار السوق.

واضاف ان دول الخليج لها دور كبير في تحقيق استقرار سوق الطاقة وأسعار النفط.

وبيّن ان الحكومة تستطيع بالعائدات النفطية احداث الإصلاحات وإقامة البنى التحتية من المدارس والرعاية الصحية وغيرها، لافتا الى ان القطاع الخاص له دور مهم أيضا.

وأكد أن «هذا الوقت موات جدا لكي يقود القطاع الخاص الاقتصاد وهو ما نؤكد عليه في رؤية (الكويت 2035» وتتفق عليه رؤى وخطط دول الخليج». وبين ان «رؤية الكويت 2035» لديها نظرة واضحة لدور كل قطاع وما هي المهام المناطة بهم وأن للقطاع الخاص دورا مهما في تحقيق الرؤية، مشيرا الى ان الشباب يشكلون النسبة الأكبر من الكويتيين وسيكون لهم دور كبير في المستقبل بدخولهم لسوق العمل ما يبرز دور القطاع الخاص بخلق الفرص الوظيفية.

وأكد «نحن نشجع الشركات المتوسطة والصغيرة ولدينا صندوق لدعمها ماليا وتقنيا حتى يستطيعوا القيام بعملهم والاستمرار ما يخفض الضغط على الحكومة لكي تركز اكثر على النشاطات التنموية».

قال د. الحجرف «اننا نعتقد اعتقادا راسخا ان التكامل الاقتصادي الخليجي يجب الا يتأثر بأي اختلافات او آراء او وجهات نظر سياسية».

وبين الوزير الحجرف ان الاقتصاد يؤثر على كل مواطن في كل دول الخليج وهو ما نركز عليه في دول الخليج باللجنة الاقتصادية حيث نعمل على رفع مستوى مواطني دول الخليج الذين يجب ان يستمتعوا وينعموا باقتصاد دولهم بالطريقة الصحيحة.

وشدد على ان «ما تم تحقيقه خلال الـ30 سنة الماضية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي جيد جدا ونحن مستمرون في ذلك» مشيرا الى انه «لا ضرر في وجود خلافات بين دول المجلس وهو امر ليس سرا ويحدث في كل دول العالم وعلينا العمل على حلها».

ولفت الحجرف الى ان رؤى وخطط دول الخليج تعمل بشكل متكامل ويدعم بعضها بعضا لتحقيقها بأفضل شكل لاعطاء القطاع الخاص القدرة على القيام بدوره مؤكدا «جوابي البسيط ان دول الخليج موجودة وستبقى موجودة ونعمل في الجانب الاقتصادي بشكل متكامل ولن نتوقف عن ذلك ابدا».

وحول سؤال طرح في الجلسة ما اذا ستطبق الكويت «الضريبة المضافة» اكد الحجرف ان الكويت دولة مؤسسات ولديها دستور ولا يمكن فرض اي ضريبة دون ان يكون هناك موافقة من مجلس الأمة.

وبين انه لفرض اي ضريبة لا بد ان يكون هناك تشريع وتنظيم لذلك مشيرا الى ان اتفاقية الضريبة المضافة تمت الموافقة والتوقيع عليها وأصبحت سارية في السعودية والامارات والبحرين.

من جهته، قال وزير المالية السعودي الدكتور محمد الجدعان خلال مشاركته بالجلسة «عندما نتحدث عن السعودية فنحن نتحدث عن دول مجلس التعاون الخليجي ونتحدث عن الجهود الممتدة لعمليات الإصلاح بشكل جماعي التي ننسق فيها الجهود مع بعضنا».

ومن ناحيته، أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان آل خليفة في مشاركته ان للقطاع الخاص دورا مهما في زيادة نمو الاقتصاد لضمان استثمار جيد وبناء فرص جديدة حيث اننا ننتقل من النمو الموجه الحكومي الى ايجاد الارض الخصبة للقطاع الخاص لتزويدهم بالفرص للنمو.

