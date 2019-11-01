مال وأعمال

أنهت البورصة تعاملاتها أمس على انخفاض المؤشر العام 12?4 نقطة ليبلغ مستوى 5717?3 نقطة بنسبة انخفاض 0?22 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 133?3 مليون سهم تمت من خلال 6114 صفقة نقدية بقيمة 29?53 مليون دينار .

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 2?6 نقطة ليصل الى مستوى 4757?9 نقطة بنسبة 0?06 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 79?3 مليون سهم تمت عبر 3185 صفقة بقيمة 5?6 ملايين دينار.

وانخفض مؤشر السوق الاول 19?6 نقطة ليصل الى مستوى 1ر6211 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 54?01 مليون سهم تمت عبر 2929 صفقة بقيمة 8ر23 مليون دينار .

وكانت شركات «وربة ت» و«كميفك» و«م سلطان» و«أجيال» و«السورية» الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (خليج ب» و«أرزان» و«بيتك» و«اهلي متحد» و«الاولى» الأكثر تداولا فيما كانت شركات (المنتجعات» و«عربي قابضة» و«الراي» و«يونيكاب» و«اكتتاب» الأكثر انخفاضا.

